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Das Pentagon schafft eine neue Kommandostruktur für die nächste Generation der Kriegsführung. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte am Mittwoch das Autonomous Warfare Command, kurz "Autowarcom", an. Das neue Kommando soll den Einsatz autonomer und robotischer Systeme im US-Militär beschleunigen und auf Vier-Sterne-Ebene geführt werden. Im Zentrum stehen Technologien wie Drohnen und künstliche Intelligenz. Der Schritt zeigt, welchen Stellenwert autonome Systeme inzwischen im Pentagon besitzen. Davon profitieren zunächst vor allem große und finanzstarke Defense-Tech-Unternehmen. Doch technologisch ist die Entwicklung auch für kleinere Unternehmen interessant. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) arbeitet mit Zena AI, dem autonomen Interceptor P-1, Schwarmtechnologie und Quantum Navigation an mehreren Bausteinen, die in eine ähnliche Richtung weisen. Einen Auftrag im Zusammenhang mit Autowarcom hat ZenaTech allerdings nicht gemeldet.

Pentagon macht autonome Kriegsführung zur Chefsache

Autowarcom soll nach Angaben Hegseths mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet und von einem Vier-Sterne-Offizier geführt werden. Reuters zufolge handelt es sich um die erste neue US-Kommandostruktur dieser Art seit der Gründung des U.S. Space Command im Jahr 2019. Hintergrund ist eine Entwicklung, die insbesondere der Krieg in der Ukraine beschleunigt hat: Günstigere unbemannte Systeme können Aufgaben übernehmen, für die früher deutlich teurere Plattformen notwendig waren. Gleichzeitig entwickelt sich die Technologie schneller, als klassische militärische Beschaffungsprozesse reagieren können. Autowarcom soll deshalb helfen, autonome und robotische Fähigkeiten schneller in die Streitkräfte zu bringen.

Drohnen, Roboter und KI verändern die Kostenrechnung

Dabei geht es nicht darum, Kampfjets, Raketen oder andere klassische Waffensysteme einfach durch Drohnen zu ersetzen. Hegseth sprach vielmehr davon, sowohl Qualität als auch Quantität zu benötigen. Genau darin liegt die wirtschaftliche Dimension: Moderne Streitkräfte brauchen weiterhin extrem leistungsfähige Systeme, gleichzeitig aber eine wesentlich größere Zahl günstigerer autonomer Plattformen. Reuters verweist auf Schätzungen, wonach Drohnen inzwischen für einen erheblichen Teil der Verluste russischer Streitkräfte in der Ukraine verantwortlich sind. Damit verändert sich nicht nur die Technik des Krieges, sondern auch die industrielle Logik dahinter. Software, Sensorik, KI und massenhaft produzierbare unbemannte Systeme gewinnen gegenüber wenigen extrem teuren Plattformen an Bedeutung.

Anduril zeigt, wie viel Kapital bereits in autonome Systeme fließt

Einer der größten Gewinner dieses Wandels ist Anduril Industries. Das amerikanische Defense-Tech-Unternehmen entwickelt autonome Fluggeräte, Sensoren und KI-basierte Verteidigungssysteme und sammelte im Mai 5 Milliarden US-Dollar frisches Kapital ein. Die Finanzierungsrunde bewertete Anduril mit 61 Milliarden US-Dollar - doppelt so hoch wie zuvor. Das zeigt, dass autonome Verteidigungstechnologie längst nicht mehr nur ein militärisches Forschungsfeld ist. Sie ist zu einem der größten neuen Investmentthemen innerhalb der Rüstungsindustrie geworden.

ZenaTech setzt auf KI-gesteuerte Drohnenabwehr

Genau hier entsteht der technologische Bezug zu ZenaTech. Die Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Interceptor P-1 eine autonome Einweg-Abfangdrohne zur Bekämpfung gegnerischer Drohnen. Der angestrebte Verkaufspreis liegt nach Unternehmensangaben bei unter 5.000 US-Dollar. Im Juli begann die erste Flugtestphase. Parallel entwickelt ZenaTech mit Zena AI eine Softwareplattform, die Bedrohungen erkennen, verfolgen und mehrere Interceptor-Drohnen koordinieren soll. Das langfristige Ziel ist damit nicht nur eine einzelne Drohne, sondern ein vernetztes Counter-UAS-System, in dem KI mehrere autonome Systeme steuert. Der P-1 und Zena AI befinden sich allerdings weiterhin in Entwicklung. Einen operativen militärischen Einsatz oder einen großen Serienauftrag hat das Unternehmen bislang nicht nachgewiesen.

Auch ohne GPS sollen die Drohnen weiterfliegen

Ein weiterer Baustein ist die Quantum Navigation. Ende September meldete ZenaTech, dass sein für Verteidigungsanwendungen entwickeltes quantengestütztes Navigationssystem in die Drohnen-Testphase vorgerückt ist. Die Technologie soll autonome Navigation auch in Umgebungen ermöglichen, in denen GPS gestört, manipuliert oder nicht verfügbar ist. Zunächst wird das System mit der kleineren IQ Nano getestet, später sollen Feldtests mit der ZenaDrone 1000 und weiteren Plattformen folgen. Auch hier gilt: Die Technologie befindet sich in Erprobung. Eine militärische Validierung unter realen Einsatzbedingungen liegt bislang nicht vor.

Für ZenaTech öffnet Autowarcom noch keine Türen - aber einen Markt

Die Gründung von Autowarcom bedeutet ausdrücklich nicht, dass ZenaTech automatisch vom Pentagon profitieren wird. Zwischen einem Entwicklungsprogramm eines kleineren Drohnenunternehmens und einem Beschaffungsauftrag des US-Verteidigungsministeriums liegen Tests, Sicherheitsanforderungen, Zertifizierungen und teilweise jahrelange Beschaffungsprozesse. Hinzu kommt starke Konkurrenz durch wesentlich größere Defense-Tech-Unternehmen. Interessant ist deshalb weniger ein möglicher unmittelbarer Auftrag als die strategische Richtung: Genau jene Bereiche, in denen ZenaTech investiert - autonome Drohnen, KI, Schwarmsteuerung und Navigation ohne GPS - rücken im Pentagon organisatorisch weiter nach oben.

Fazit: Autonomie wird vom Experiment zur militärischen Priorität

Mit Autowarcom institutionalisiert das Pentagon einen Wandel, der sich seit Jahren auf den Kriegsschauplätzen abzeichnet. Drohnen, Robotik und künstliche Intelligenz sollen schneller entwickelt, beschafft und in die Streitkräfte integriert werden. Dass dafür nun ein eigenes Kommando auf Vier-Sterne-Ebene entstehen soll, unterstreicht die strategische Bedeutung. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) ist das zunächst ein Markttrend und kein Auftrag. Mit P-1, Zena AI, Schwarmtechnologie und Quantum Navigation arbeitet das Unternehmen jedoch an mehreren Technologien, die in dieses neue Verteidigungsmodell passen. Entscheidend wird nun, ob ZenaTech aus Entwicklungsprogrammen validierte Systeme, Zertifizierungen und zahlende Defense-Kunden machen kann. Denn während das Pentagon autonome Kriegsführung zur organisatorischen Priorität erhebt, dürfte der Wettbewerb um die dazugehörigen Milliardenaufträge erst richtig beginnen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Pentagon creates 'Autowarcom' to expand AI and drone capabilities - 30. September 2026

https://www.reuters.com/world/pentagon-creates-autowarcom-expand-ai-drone-capabilities-2026-09-30/

Military Times - Hegseth announces new four-star command for autonomous warfare - 30. September 2026

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2026/09/30/hegseth-announces-new-four-star-command-for-autonomous-warfare/

Reuters - US defense firm Anduril raises $5 billion, doubling its valuation to $61 billion - 13. Mai 2026

https://www.reuters.com/legal/transactional/us-defense-firm-anduril-raises-5-billion-doubling-its-valuation-61-billion-2026-05-13/

ZenaTech - ZenaTech Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 Low-Cost Drone with Zena AI Detection and Swarm Command Software - 24. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD - 19. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform - 28. Juli 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - ZenaDrone Advances Defense-Focused Quantum Navigation System for GPS-Denied Operations to Drone Testing Phase - 24. September 2026

https://www.zenatech.com/

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