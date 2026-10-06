Die treibstoffbetriebene Plattform, die für eine Schwebeflugdauer von über vier Stunden ausgelegt ist, verzeichnet Fortschritte bei der Prototypenmontage und erweitert das Drohnenabwehr-Portfolio von ZenaTech neben Interceptor P-1 um eine Lösung mit langer Flugdauer und hoher Nutzlast

Vancouver, British Columbia / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt ein Update zur ZenaDrone 2000, seiner autonomen Schwerlast-Abfangdrohne, die zur Bekämpfung feindlicher Drohnen und koordinierter Schwarmangriffe über Land und See entwickelt wurde. ZenaDrone baut an seinem Standort in Sharjah (VAE) den ersten vollständigen Prototypen als Teil eines integrierten Verteidigungssystems und rechnet nun damit, im ersten Quartal 2027 mit den Flugtests zu beginnen.

Die jüngsten Meilensteine bei der Fertigung beinhalten:

• Flugzeugzelle und Klapparmstruktur fertiggestellt

• Benzin-Antriebssystem und 36-Zoll-Propeller auf dem Prüfstand getestet

• Flugsteuerung und Autonomiesoftware in der Bodenerprobung

Nach dem Abschluss der Montage wird die erste Flugtestphase Start, Schwebeflug und Landung bei voller und teilweiser Nutzlast, die angestrebte Schwebeflugdauer von vier oder mehr Stunden, das 360-Grad-Erfassungssystem sowie die autonome Navigation validieren. In späteren Phasen sollen die autonome Bedrohungsverfolgung, die Bekämpfung mehrerer Ziele, die Schwarmkoordination mit dem Interceptor P-1 sowie der maritime Start und die Bergung von der marinen Start- und Betankungsstation IQ Glider von ZenaDrone hinzukommen.

Spezifikation ZenaDrone 2000 Maximale Abflugmasse 200 kg Nutzlastkapazität 40 kg Schwebeflugdauer 4+ Std. Antrieb Benzin, 4 × 36"-Propeller Sensoren Kameras für 360°-Abdeckung Grundfläche (zusammengeklappt / ausgefahren) 224,8 × 82,0 cm / 180,4 × 365,8 cm

Die ZenaDrone 2000 wurde konzipiert, um die Lücke zwischen kleinen Einweg-Abfangdrohnen und kostspieliger raketengestützter Luftverteidigung zu schließen. Ihre lange Flugdauer ermöglicht es ihr, stundenlang über einem Stützpunkt, Hafen, Schiff oder Grenzübergang in der Luft zu bleiben, während sie dank ihrer Nutzlast von 40 kg den Einsatz schwererer Sensoren und Wirkmittel zur Drohnenabwehr ermöglicht. In Kombination mit dem kostengünstigen Interceptor P-1, der kürzlich mit seinen eigenen Flugtests begonnen hat, soll sie Verteidigungskunden ein gestaffeltes System bieten: Die ZenaDrone 2000 überwacht und koordiniert, während P-1-Abfangdrohnen eingreifen.

"Die ZenaDrone 2000 ist das größte und leistungsfähigste Luftfahrzeug, das wir bis dato gebaut haben, und wir nehmen uns die Zeit, den Prototypen zu perfektionieren, bevor er fliegt", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Streitkräfte, Marine und Grenzschutzbehörden benötigen Systeme zur Drohnenabwehr, die stundenlang im Einsatzbereich bleiben und gleichzeitig auf mehrere Bedrohungen reagieren können - zu Kosten, die einen Einsatz in großem Maßstab ermöglichen. Da sich der Interceptor P-1 bereits in der Flugerprobung befindet und der Bau der ZenaDrone 2000 voranschreitet, stellen wir eine vollständige, erschwingliche Drohnenabwehrebene für die USA, unsere Verbündeten und Partner im Nahen Osten für einen Drohnenabwehrmarkt zusammen, der laut Branchenanalysten bis 2030 die Marke von 20 Milliarden USD überschreiten könnte."

Jüngste Konflikte im Nahen Osten und darüber hinaus haben ein eklatantes Ungleichgewicht in der Wirtschaftlichkeit moderner Luftverteidigung offengelegt. Die Golfstaaten und ihre Verbündeten waren gezwungen, Abfangraketen im Wert von Hunderttausenden - oder sogar Millionen - Dollar einzusetzen, um Drohnen feindlicher Nationen zu zerstören, deren Wert bei 20.000 Dollar liegen könnte. Diese untragbare Kostenasymmetrie wird von Gegnern ausgenutzt, die Schwärme kostengünstiger, langsam fliegender Luftbedrohungen schneller einsetzen können, als konventionelle Verteidigungssysteme wirtschaftlich darauf reagieren können. Die globale Verteidigungsgemeinschaft hat erkannt, dass die praktischste, skalierbarste und kostengünstigste Antwort auf die Drohnenbedrohung nicht eine weitere teure Rakete ist - sondern eine bessere, intelligentere und schnellere Drohne.

ZenaTech geht davon aus, weitere Updates hinsichtlich der ZenaDrone 2000 bereitzustellen, sobald Meilensteine erreicht werden und der Prototypenbau abgeschlossen ist.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Ihr Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

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