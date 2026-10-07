Gold und Silber im Fokus...: Sierra Madre baut La Guitarra aus, GoldMining erschließt zusätzliche Werttreiber!

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Während Gold-ETFs Zuflüsse verbuchen und Silber im Defizit bleibt, treibt Sierra Madre La Guitarra voran. GoldMining verbindet seine Goldbasis mit Antimon- und Kupferpotenzial.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und GoldMining Inc. Auftraggeberin der JS Research GmbH ist die SRC swiss resource capital AG, die mit beiden Emittenten entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Verträge unterhält · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 7. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin ·

Gold und Silber zwischen Positionierung und Knappheit!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der September lieferte ein ungewöhnliches Bild: Der Goldpreis in US-Dollar verlor mehr als 8%, zugleich flossen globalen Gold-ETFs mehr als 70 Tonnen zu. Nach Angaben des World Gold Council reduzierten COMEX-Händler aus der Kategorie Managed Money ihre Positionen um 84 Tonnen Goldäquivalent, auch Spreading-Positionen gingen stark zurück. Kurzfristiger Terminmarktdruck traf damit auf anhaltende ETF-Nachfrage.1

Goldpreis, ETF-Zuflüsse und Terminmarktpositionierung im September 2026. KI-generierte Darstellung auf Basis von Daten des World Gold Council. Quelle

Diese Divergenz ist kein Beleg für einen bevorstehenden Preisanstieg. Sie zeigt jedoch, dasskurzfristige Verkäufe und längerfristige Kapitalzuflüsse gleichzeitig auftreten können - ein Umfeld, in dem operative Fortschritte einzelner Produzenten und Projektentwickler stärker ins Gewicht fallen.

Auch der Silbermarkt bleibt angespannt. Für 2026 erwartet das Silver Institute eine um rund 2% geringere Gesamtnachfrage von etwa 1,11 Milliarden Unzen. Trotzdem wird ein Angebotsdefizit von 46,3 Millionen Unzen im sechsten Defizitjahr in Folge prognostiziert. Rund 72% der erwarteten Minenproduktion stammen als Nebenprodukt vor allem aus Gold- und Basismetallminen, weshalb ein höherer Silberpreis löst nicht automatisch einen ebenso schnellen Produktionsanstieg auslösen kann.2,3

Nach Angaben des Silver Institute und des Metals Focus wurden zur Deckung der Defizite seit 2021 kumuliert rund 762 Millionen Unzen aus oberirdischen Beständen mobilisiert. Das bedeutet nicht, dass Silber unmittelbar ausgeht, es zeigt aber, dass die laufende Minen- und Recyclingproduktion den Verbrauch wiederholt nicht vollständig gedeckt hat.4

Zentrale Kennzahlen zum Silbermarkt 2026. KI-generierte Darstellung auf Basis von Daten des Silver Institute/Metals Focus. Quelle

Für Anleger entsteht daraus eine klare, aber konditionierte Investmentthese: Unternehmen mit laufender Produktion, greifbaren Ausbauprojekten und zusätzlichen Metalloptionen können profitieren. Genau hier setzen Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) und GoldMining (WKN: A2DHZ0) mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen an.

Sierra Madre beschleunigt den Ausbau von "La Guitarra'!

Beim produzierenden "La-Guitarra'-Komplex in Mexiko ist der operative Hochlauf sichtbar. Die Aufbereitungsanlage erreichte laut Unternehmensmeldung bis zu 720 Tonnen pro Tag und damit mehr als 40% über der früheren Nennkapazität von 500 Tonnen pro Tag.5

Die neue 11x12-Kugelmühle ist installiert, Antriebsmotor, Zyklone und Instrumentierung werden derzeit eingebaut.

Die Inbetriebnahme wird für November 2026 erwartet. Zusammen mit den vorhandenen Mühlen soll sie nach Unternehmensangaben die für Phase 2 angestrebte Mahlkapazität von 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag ermöglichen - mehr als acht Monate früher als ursprünglich geplant.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Für die genehmigte Erweiterung der Trockenhalde haben die Vorarbeiten begonnen, der Auftragnehmer für die Erdarbeiten soll im November 2026 mobilisiert werden. Diese Kapazitäten sind Unternehmensziele, noch keine dauerhaft erreichten Werte.5

Mehr Erzquellen für eine größere Anlage!

Damit die größere Anlage ausreichend beschickt werden kann, beschleunigt Sierra Madre die Entwicklung in den drei Minen "Guitarra', "Nazareno' und "Coloso'. Seit Juni 2026 wurden rund 2,6 Kilometer Strecken aufgefahren, davon mehr als 1,5 Kilometer in der "Guitarra'-Mine. Für den Bereich "Nazareno' und "Coloso' nennt das Unternehmen zudem mehr als 800 Meter Zugangs- und Produktionsstrecken seit Juli.5

Zudem hat Sierra Madre mit der Erschließung des großvolumigen Vorkommens "Los Angeles' begonnen. Damit bereitet das Unternehmen weitere Bereiche für die künftige Produktion vor. Eine überarbeitete Minenkonzeption soll den Zugang und den Erztransport optimieren und damit die Voraussetzungen für einen künftig kosteneffizienteren Abbau schaffen.

Beschleunigt wurde zudem die Entwicklung der Bereiche "San Rafael I' und "II'. Durch zusätzliche Pumpen kann die Entwässerung vorangetrieben und die weitere Erschließung unterstützt werden. Die Förderung aus höhergradigen Blöcken soll bereits Ende Oktober beginnen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

"Nazareno' verfügt laut Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 24. Oktober 2023 über rund 310.000 Tonnen "angezeigte' und 754.000 Tonnen "abgeleitete'-Ressourcen. Die "angezeigte'-Ressource enthält 215 g/t Silber und 0,55 g/t Gold, die abgeleitete 229,2 g/t Silber und 0,29 g/t Gold. Nach Unternehmensangaben zeigte der bisherige Abgleich mit tatsächlich abgebauten Abbaukammern höhere Goldgehalte.5,7

"East District': rund 39 Kilometer und bis zu 30 Bohrziele!

Die projektweiten Kartierungen bei "La Guitarra' umfassen rund 59 Kilometer mineralisierte Quarzgänge und Brekzien. Für den "East District' nennt Sierra Madre mehr als 39 Kilometer und bis zu 30 zu testende Gangsysteme. Das vollständig budgetierte Bohrprogramm umfasst 30.000 Meter. Die Genehmigung umfasst zunächst 22 Bohrplätze.6,7

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Als möglicher erster Produktionsbaustein wird "Santa Ana' beziehungsweise "Mina de Agua'untersucht. Die Ressourcenschätzung umfasst rund 761.000 Tonnen "angezeigte' und 545.000 Tonnen "abgeleitete'-Ressourcen. Die "angezeigte'-Ressource enthält 159 g/t Silber und 0,19 g/t Gold, die "abgeleitete' 178 g/t Silber und 0,13 g/t Gold. Ein erstes Minendesign liegt laut Unternehmen vor, der Bau eines Stollenzugangs wird für 2027 erwogen. Eine definitive Bauentscheidung ist damit noch nicht getroffen.6,7

Finanzielle Basis und zweites Standbein!

Zum 30. Juni 2026 meldete Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) 22,2 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und 25,0 Millionen US-Dollar Working Capital. Der First-Majestic-Kredit ist zurückgezahlt, die "Del-Toro'-Übernahme abgeschlossen. "Del Toro' ist eine ehemals produzierende und nach Unternehmensangaben vollständig genehmigte Silbermine. Sie erweitert die Plattform, erfordert für eine Wiederinbetriebnahme aber weitere technische Planung, Investitionen und operative Umsetzung.8,9,10

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-well-on-track-to-become-a-mid-tier-primary-silver-producer/

GoldMining verbindet Gold mit Antimon und Kupfer!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) verfolgt ein anderes Modell: Das Unternehmen hält ein breites Portfolio von Gold- und Gold-Kupferprojekten in Nord- und Südamerika und entwickelt einzelne Vermögenswerte stufenweise weiter. Beim zu 100% gehaltenen "Crucero'-Projekt in Peru wurde im Februar erstmals Antimon in die Ressourcenschätzung einbezogen. Sie umfasst 42,7 Millionen Tonnen angezeigt und 34,9 Millionen Tonnen "abgeleitet' - mit 1,26 beziehungsweise 0,93 g/t Goldäquivalent. Antimon trägt laut Modell rund 25% beziehungsweise 29% zu den ausgewiesenen Goldäquivalent-Unzen bei.11

Antimon wird unter anderem in Flammschutzmitteln, Legierungen, Batterien und spezialisierten Halbleitern eingesetzt. Kanada führt das Halbmetall auf seiner Liste von 34 kritischen Mineralen. Für "Crucero' entsteht dadurch neben Gold ein zusätzlicher strategischer Werttreiber.11,12

"Whistler' liefert erstmals einen wirtschaftlichen Rahmen!

Über seine zum 31. Mai 2026 rund 74,1%ige Beteiligung an U.S. GoldMining ist GoldMining (WKN: A2DHZ0) am "Whistler'-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska beteiligt. Die "PEA' vom März modelliert bei Basispreisen von 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar je Unze Silber einen Nachsteuer-Kapitalwert (Abzinsungssatz 5%) von 2,04 Milliarden US-Dollar, 33% IRR und 2,1 Jahre Amortisation. Der anfängliche Kapitalbedarf wird auf 1,28 Milliarden US-Dollar geschätzt.13,14

Über die modellierte Minenlaufzeit von 14,6 Jahren sieht die Studie rund 2,6 Millionen Unzen Gold, 592 Millionen Pfund Kupfer und 6,9 Millionen Unzen Silber vor. Positiv ist, dass die "PEA' nur "angezeigte'-Ressourcen des "Whistler'-Vorkommens einbezieht.14

Der nächste Nachrichtenstrom kommt aus der Exploration: U.S. GoldMining schloss im September ein Programm über 7.493 m mit 17 Kernbohrungen in zehn Zielgebieten ab. Erste Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen und weitere bis Ende 2026 erwartet, abhängig von den Bearbeitungszeiten der Labore.15

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-update-why-sao-jorge-and-la-mina-could-be-game-changers/

Fazit:

Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) zeigt bei "La Guitarra' bereits operative Bewegung: 720 Tonnen Tagesdurchsatz, neue Kugelmühle und beschleunigte Minenentwicklung schaffen die Voraussetzungen für den nächsten Ausbauschritt. Der "East District' und "Del Toro' erweitern die Perspektive, müssen technisch und wirtschaftlich aber noch weiter belegt werden.

GoldMining (WKN: A2DHZ0) kombiniert ein breites Goldportfolio mit zwei zusätzlichen Hebeln: Antimon bei "Crucero' und die Gold-Kupfer-Ökonomie von "Whistler'. Die "PEA' liefert erstmals einen quantifizierten Rahmen, während das abgeschlossene Bohrprogramm neue Explorationsdaten liefern soll.

Die nächsten Meilensteine sind damit gesetzt: Inbetriebnahme der Kugelmühle im November 2026 und erste "Whistler'-Analyseergebnisse bis Ende 2026. Hinzu kommen die geplante Produktion aus "San Rafael' ab Ende Oktober, der Fortschritt der Bohrungen im "East District' und die Vorarbeiten für die "West-Susitna'-Straße. Es bleibt also spannend.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Gold Council: Weekly Markets Monitor - Out of the ordinary, 5. Oktober 2026.

2. Silver Institute/Metals Focus: World Silver Survey 2026 - Pressemitteilung und Ausblick, 15. April 2026.

3. Silver Institute/Metals Focus: Global Silver Investment to Remain Strong in 2026, 10. Februar 2026.

4. Reuters: Silver faces sixth year of deficit with stock drawdown raising squeeze risks, 15. April 2026. Abgleich der kumulierten Bestandsentnahme mit Silver Institute/Metals Focus.

5. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Guitarra Processing Plant Achieves Throughputs of up to 720 Tonnes per Day, 28. September 2026.

6. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Permit to Start East District Exploration Drilling, 14. Juli 2026.

7. TechSer/Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: La Guitarra Mineral Resource Estimate and project resource tables, Stichtag 24. Oktober 2023. Der technische Bericht ist auf der Projektseite direkt verlinkt.

8. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Solid Q2 2026 Financial Results, Advances Growth Plans, 27. August 2026.

9. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre Fully Repays First Majestic Loan, 8. Juli 2026.

10. Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Closing of Acquisition of the Del Toro Silver Mine, 22. Juni 2026.

11. GoldMining Inc.: Updated Mineral Resource Estimate with Inclusion of Antimony at Crucero, 17. Februar 2026.

12. Government of Canada: Critical minerals: an opportunity for Canada, abgerufen am 5. Oktober 2026.

13. GoldMining Inc./SEC: Condensed Consolidated Interim Financial Statements as at May 31, 2026, 14. Juli 2026.

14. U.S. GoldMining Inc.: Positive Preliminary Economic Assessment for Whistler, 2. März 2026.

15. U.S. GoldMining Inc.: Completes 2026 Drill Program at Whistler, 22. September 2026.

16. U.S. GoldMining Inc./SEC: Update on State-Led West Susitna Access Road, 2. September 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildungen 1 und 2: KI-generierte Darstellungen auf Basis der jeweils genannten Datenquellen (World Gold Council; Silver Institute/Metals Focus; GoldMining Inc.), redaktionell geprüft. Abbildungen 3 bis 6 sowie die Unternehmenslogos: Material von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. beziehungsweise GoldMining Inc.; Abbildung 3 stammt aus Unternehmensmaterial mit Stand vor dem 28. September 2026. Intro-Bild: stock.adobe.com; gold-silver-bars-rise-charting-market-growth-financial-success-v

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 6. Oktober 2026. Geprüft wurden die im Artikel verwendeten Zahlen, Zeiträume, Ressourcenkategorien, Studienstatus, Unternehmensziele, Finanzangaben und Beteiligungsverhältnisse anhand der oben genannten Primärquellen; Reuters wurde ergänzend für die Bestandsentnahme am Silbermarkt herangezogen. Bei abweichender Kategorisierung in Unternehmensmeldungen gilt die Einstufung des technischen Berichts. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, keine metallurgischen Prüfungen und keine Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Der Beitrag wurde dem Management von Sierra Madre und GoldMining nicht zur Prüfung vorgelegt; keines der Unternehmen hat ihn inhaltlich geprüft oder freigegeben. Eine Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet.

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Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

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Interessen und Positionen

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien des Emittenten. Beide halten keine Zertifikate, Optionen, Warrants, CFDs, Swaps oder sonstigen Derivate und keine direkten oder indirekten Shortpositionen. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Netto-Position von 0,5% oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals. Es bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Sierra Madre ist weder an der JS Research GmbH noch an der SRC mit 5% oder mehr beteiligt.

GoldMining Inc.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien des Emittenten. Beide halten keine Zertifikate, Optionen, Warrants, CFDs, Swaps oder sonstigen Derivate und keine direkten oder indirekten Shortpositionen. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Netto-Position von 0,5% oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals. Es bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. GoldMining ist weder an der JS Research GmbH noch an der SRC mit 5% oder mehr beteiligt.

Die Angaben zu Positionen gelten zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung am 7. Oktober 2026.

Quellen und Prüfung

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