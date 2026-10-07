Der Übernahmepoker bei BASF und Evonik spitzt sich zu. Inzwischen schaltet sich auch die Politik ein. Die Landesregierung verlangt Arbeitsplatzgarantien. Der NRW-SPD-Fraktionschef äußert sich kritisch und fordert von Ministerpräsident Hendrik Wüst mehr Einsatz und Auskunft. Ein Hotstock mit Übernahmefantasie ist Phenom Resources. Die Kanadier sind auf Gold- und Vanadiumprojekte im US-Bundesstaat Nevada fokussiert. Die Gold- und Kupferaktivitäten sollen ausgegliedert werden. Oder schlägt ein Partner zu? Gerresheimer stand bereits 2025 im Fokus von Finanzinvestoren. Seit der gescheiterten Übernahme ist es ruhig geworden. Das Unternehmen schrumpft sich derzeit gesund. Damit könnte man wieder ins Visier von Käufern kommen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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