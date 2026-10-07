18.227 Quadratmeter für neue Bohrungen gesichert: Yugo Metals bereitet den nächsten Schritt bei Petrovo vor

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Ein historischer Bohrabschnitt mit 6,6 Prozent Nickel über 5,1 Meter liefert einen konkreten Ansatzpunkt für neue Exploration. Doch zwischen einem alten Ergebnis und einem belastbaren Projekt liegen entscheidende Schritte. Einer davon ist der Zugang zum Gelände. Genau diese Hürde hat Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) am Projekt St Nicholas in Bosnien und Herzegowina nun genommen.

Wie das Unternehmen am 6. Oktober mitteilte, wurde für das Explorationsgebiet Petrovo eine sechsjährige Landzugangs- und Pachtvereinbarung geschlossen. Sie umfasst die geplanten Bohrstandorte sowie den Bereich wichtiger historischer Bohrungen. Damit rückt die Überprüfung der früheren Ergebnisse näher: Eine geophysikalische Untersuchung soll in der kommenden Woche beginnen, die ersten eigenen Bohrungen sind für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Alte Ergebnisse, neue Bewährungsprobe

Petrovo liegt in der Republika Srpska und gehört zum vollständig unternehmenseigenen Projekt St Nicholas. Die Explorationslizenz wurde Yugo nach eigenen Angaben Anfang 2026 nach Konsultationen mit der lokalen Bevölkerung und der Regierung erteilt.

Das geologische Interesse stützt sich unter anderem auf flache Bohrungen aus dem Jahr 1969. Neben dem Nickelabschnitt ab 57,9 Metern Tiefe nennt die aktuelle Mitteilung einen weiteren Abschnitt mit zusammen 8,2 Prozent Zink und Blei über 9,35 Meter ab 41,8 Metern.

Die damaligen Untersuchungen waren allerdings begrenzt: Beim Nickelabschnitt wurde Kobalt nicht analysiert, beim Zink-Blei-Abschnitt erfolgten keine Analysen auf Silber und Gold. Spätere Gesteinsproben von der Oberfläche lieferten nach Unternehmensangaben Werte von bis zu 5,7 Gramm Gold und 1.330 Gramm Silber je Tonne.

Diese Oberflächenproben sind keine Bohrabschnitte und belegen für sich genommen weder die räumliche Ausdehnung noch die Wirtschaftlichkeit einer Lagerstätte. Auch die historischen Bohrergebnisse müssen erst durch neue Untersuchungen bestätigt werden.

Sechs Jahre Zugang zum entscheidenden Gelände

Die Vereinbarung betrifft drei private Grundstücke mit insgesamt 18.227 Quadratmetern, entsprechend rund 1,82 Hektar. Sie wurde über Yugos bosnische Tochtergesellschaft Lykos Balkan Metals geschlossen und gilt ab dem 5. Oktober 2026.

Die Rechte umfassen Zugang, Bohrungen, Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und weitere Explorationsarbeiten. Bergbau und Verarbeitung wären ebenfalls abgedeckt, setzen jedoch die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen voraus.

Für den Zugang zahlt Yugo 300.000 Euro, umgerechnet in australische Dollar, und gibt 18 Millionen neue Aktien aus. Die Aktien unterliegen einer freiwilligen Verkaufssperre von 24 Monaten. Die Barzahlung soll aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Die Aktienkomponente schont gegenüber einer vollständig bar finanzierten Gegenleistung die Liquidität für Exploration, erhöht zugleich aber die Zahl der ausgegebenen Aktien. Die Zugangsvergütung ist nicht erstattungsfähig.

Kaufoption schafft Spielraum für später

Zusätzlich erhält Lykos Balkan eine exklusive Option zum Erwerb sämtlicher Grundstücke. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt weitere 400.000 Euro zuzüglich 20 Millionen Yugo-Aktien.

Die Option kann während der Vertragslaufzeit oder innerhalb von 30 Tagen danach ausgeübt werden. Ein Erwerb erfordert einen gesonderten endgültigen Kaufvertrag sowie die notwendigen Aktionärs- und regulatorischen Zustimmungen. Ein Grundstückskauf ist damit noch nicht abgeschlossen.

Zunächst steht die Exploration im Mittelpunkt. Yugo bereitet Zufahrten und Bohrplätze vor. Geplant sind Zwillingsbohrungen zur Überprüfung der historischen Abschnitte, anschließend sollen mögliche Fortsetzungen der Nickelmineralisierung getestet werden. Der Bohrbeginn bleibt von erforderlichen Bohrgenehmigungen abhängig.

Fazit

Für Anleger liegt die Bedeutung der Meldung im Übergang von historischen Hinweisen zu einem konkret vorbereiteten Prüfprogramm. Die früher gemeldeten Nickel-, Zink- und Bleiabschnitte liefern Ansatzpunkte. Ob daraus ein weiterentwickelbares Projekt entsteht, müssen jedoch neue Bohrdaten zeigen.

Yugo hat mit dem sechsjährigen Grundstückszugang eine praktische Voraussetzung geschaffen und sich zusätzlich eine spätere Erwerbsmöglichkeit gesichert. Das verbessert die Planbarkeit im vorgesehenen Bohrbereich, ersetzt aber weder behördliche Genehmigungen noch den geologischen Nachweis.

Dem Fortschritt stehen eine nicht erstattungsfähige Barzahlung und die Ausgabe neuer Aktien gegenüber. Bei Ausübung der Kaufoption kämen weitere Zahlungen und Aktien hinzu. Entscheidend werden deshalb zunächst der tatsächliche Bohrstart, die Bestätigung der historischen Ergebnisse und Hinweise auf eine Fortsetzung der Mineralisierung sein. Erst darauf können weitere technische und wirtschaftliche Bewertungen aufbauen.

Die zentrale Frage lautet nun: Lassen sich die auffälligen Ergebnisse von 1969 mit heutigen Bohrungen bestätigen und erweitern?

Quellen

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03144667-6A1347819&v=undefined

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Land: Australien

ISIN: AU0000404998

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