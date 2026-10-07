SpaceX will offenbar 40 Milliarden US$ aufnehmen, um KI-Chips von Nvidia zu kaufen. Apollo Global Management soll die Finanzierung anführen, die sich aus rund 10 Milliarden US$ Bankkrediten und 30 Milliarden US$ Investment-Grade-Anleihen zusammensetzt. Der Abschluss wird für 2027 erwartet. Die SpaceX-Aktie verlor nachbörslich rund -1%. Anleger müssen nun entscheiden, ob der Auftrag den nächsten Wachstumsschub finanziert oder die Bilanz überfordert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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