Reinach - Montana Aerospace hat anlässlich eines Investoren- und Analysten-Besuchs an seinen rumänischen Produktionsstandorten seine Wachstumsstrategie bekräftigt. Der Hersteller von Aluminiumprofilen und einbaufertigen Komponenten für die Luft- und Raumfahrt setzt dabei auf das hochintegrierte Produktionsnetzwerk seiner Tochter Universal Alloy Corporation Europe als strategischen Eckpfeiler. Die bisherigen Prognosen bestätigt das Unternehmen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab