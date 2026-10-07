Der Rheinmetall Vorstand ist über die Share Ownership Guidelines, kurz SOG, eng an die Aktienkursentwicklung gekoppelt. CEO Armin Papperger hat seit 2023 rund EUR 13,8 Mio. in Rheinmetall Aktien investiert und damit mehr als das Vierfache seiner SOG Verpflichtung erreicht. Wir werten dies als starkes Vertrauenssignal. Im Gegensatz dazu waren bei den drei neueren Vorstandsmitgliedern bislang nur begrenzte freiwillige Aktienkäufe zu beobachten. Allerdings werden auch Aktien aus dem Long Term Incentive Programm auf die SOG Verpflichtungen angerechnet, was die Aussagekraft der bislang geringen Käufe relativiert. Angesichts der jüngsten Kursschwäche wären zusätzliche Käufe am offenen Markt dennoch ein positives Signal gewesen. Bislang blieben diese aus, wir rechnen jedoch in den kommenden Monaten mit weiteren Käufen. Separat dazu veranlasst uns die begrenzte Visibilität nach dem Q3 Pre-Close dazu, unsere Q3 Schätzungen zu senken. Wir reduzieren unsere Umsatzschätzung von EUR 3,9 Mrd. auf EUR 3,4 Mrd. und unsere EBIT Schätzung von EUR 740 Mio. auf EUR 650 Mio. HOLD, Kursziel EUR 1.050 bestätigt. Weitere Einblicke in den Sektor erhalten Sie auf unserer virtuellen Defense and Security Conference am 8. Oktober. Anmeldung unter: https://research-hub.de/conference/defense-and-security.. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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