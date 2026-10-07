Garching (ots) -Bis zu 60% schneller kochen, ganz ohne Vorheizen: Das verspricht der neue SpeedOven H28SO1 von Hisense. Bei der Zubereitungsart sind (fast) keine Grenzen gesetzt, denn der kompakte Alleskönner vereint sieben Geräte in einem. Ob Mikrowelle, Pizzaofen, Heißluftfritteuse, Grill, Dörrautomat, Toaster oder Slow Cooker - auf Knopfdruck gelingt das Abendessen ganz intuitiv und bei Bedarf in Minutenschnelle, ohne Kompromisse. Dass der SpeedOven auch in der Praxis überzeugt, bestätigt direkt zum Marktstart das ETM TESTMAGAZIN mit der Bewertung "sehr gut" (93,4 Prozent).Das Abendessen nach einem langen Arbeitstag oder das Frühstück vor der Vorlesung - manchmal muss es schnell gehen. Hisense bietet mit dem neuen SpeedOven H28SO1 eine neue Kategorie der Küchenhelfer: Der kompakte Multifunktionsofen erreicht 230°C in nur rund einer Minute. Gleichzeitig vereint er sieben Geräte und ersetzt somit Mikrowelle, Heißluftfritteuse, Grill, Pizzaofen, Toaster, Dörrautomat und Slow Cooker. Das schafft Platz auf der Arbeitsfläche und reduziert die Anschaffungskosten vieler einzelner Geräte. Ideal also für junge Familien und Foodies, die mit begrenzter Zeit trotzdem Speisen in hochwertiger Qualität auf den Tisch zaubern wollen.Abendessen in Minuten statt StundenHerzstück des SpeedOven ist die neue InstantBake-Technologie. Während klassische Backöfen zunächst 10 bis 15 Minuten vorheizen müssen, startet der SpeedOven praktisch sofort. Das 3-fach-Heizsystem aus Mikrowellenenergie, leistungsstarker 3D-Heißluft und Carbonfaser-Heizelement erreicht Temperaturen von bis zu 230°C in nur rund einer Minute.Viele Gerichte gelingen bis zu 60 Prozent schneller als im klassischen Backofen. Eine Familienpizza ist bereits nach rund sechs statt zwölf Minuten servierfertig und Chicken Wings benötigen nur acht statt 18 Minuten. Neun spezielle SpeedyCook Programme bieten die richtige Voreinstellung und liefern perfekte Ergebnisse in Rekordzeit. So wird aus einer spontanen Idee in wenigen Minuten eine fertige Mahlzeit - ideal für den Alltag, spontane Gäste oder den schnellen Genuss zwischendurch.Außen knusprig. Innen saftig.Noch besser: Schnelligkeit bedeutet beim SpeedOven keine Kompromisse beim Ergebnis. Die DualEngine 3D-Heißluft sorgt mit zwei leistungsstarken Ventilatoren für eine optimale 3D-Luftzirkulation im gesamten Garraum. Die Wärme wird gleichmäßig verteilt, sodass Speisen überall perfekt gegart werden - ganz ohne Wenden. Das Ergebnis: Gleichmäßige Bräunung, außen knusprig und innen saftig und ohne Stellen, die noch nicht optimal gegart sind.Ergänzt wird das System durch das neue SpeedHeat Backblech, das Speisen auch von unten besonders knusprig gart. Perfekt für Pizza, Quiche oder Ofengerichte.Für noch mehr Flexibilität sorgt die Zoned Rapid Cooking-Funktion. Zwei unabhängige Temperaturzonen arbeiten gleichzeitig: oben bis zu 230°C zum knusprigen Überbacken und unten bei 44°C zum Warmhalten. Der Clou: die gleichzeitige Zubereitung von zwei Speisen bei unterschiedlichen Temperaturen ohne Geschmacksübertragung.Premium-Komfort für jeden TagNeben seiner Geschwindigkeit überzeugt der SpeedOven auch im täglichen Gebrauch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrowellen verfügt er über einen modernen Flachbett-Garraum ohne Drehteller. Dadurch steht das gesamte 28-Liter-Garraumvolumen uneingeschränkt zur Verfügung. Große Teller, breite Backbleche oder mehrere Speisen gleichzeitig lassen sich problemlos platzieren, ohne durch einen Drehteller eingeschränkt zu werden. Dieses innovative Design bietet mehr Flexibilität beim Kochen und Backen und eignet sich ideal für Familiengerichte, Pizzen oder Aufläufe, die in vielen herkömmlichen Mikrowellen keinen Platz finden würden. Trotz seiner kompakten Außenmaße nutzt der SpeedOven den verfügbaren Raum optimal aus und kombiniert eine hohe Kapazität mit einem modernen, eleganten Design für zeitgemäße Küchen.Auch bei der Bedienung setzt der Alleskönner auf Komfort. Das großflächige Farbdisplay ist stilsicher in die hochwertige Glasfront integriert. Ein eleganter Drehregler führt intuitiv und präzise durch die verschiedenen Zubereitungsarten. Mehr als 40 Automatikprogramme unterstützen bei der schnellen und einfachen Zubereitung unterschiedlichster Gerichte - vom Frühstück bis zum Familienessen. Last but not least: Die Reinigung gelingt mit der Dampfreinigungs-Funktion fast von selbst. In Minuteschnelle löst Wasserdampf Fett und Rückstände und der Garraum lässt sich ganz ohne aggressive Chemikalien auswischen.Starke Leistung im PraxistestDass Geschwindigkeit und Vielseitigkeit nicht auf Kosten der Qualität gehen, bestätigt bereits zum Marktstart das ETM TESTMAGAZIN. Im ausführlichen Praxistest erzielt der Hisense SpeedOven H28SO1 die Gesamtnote "sehr gut" (93,4 Prozent). Besonders überzeugt zeigten sich die Tester von der starken Leistung bei der Zubereitung unterschiedlichster Speisen, dem großen Funktionsumfang und dem hochwertigen Display. Auch die einfache Reinigung wird positiv hervorgehoben.Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6366466