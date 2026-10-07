AUTO1s Q3-Pre-Close-Update zeigte ein langsameres Absatzwachstum sowie ein niedrigeres EBITDA als vom Visible-Alpha-Konsens erwartet, was erneut Druck auf den Aktienkurs auslöste. Das Merchant-Geschäft wachse in Q3 um im Bereich von 10% yoy, während das Retail-Wachstum eher bei etwa 18% zu liegen scheint - beide Segmente damit unter der Dynamik des ersten Halbjahres. Allerdings war die Vergleichsbasis sehr anspruchsvoll. Die Unit Economics würden sich weiter verbessern, gestützt durch höhere Umschlagsgeschwindigkeiten und gestiegene Gross Profits Per Unit (GPU) infolge der Einführung des neuen Handelssystems. Das Management erwartet für Q4 eine erneute Wachstumsbeschleunigung und bestätigte die Guidance für das GJ26. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser Kursziel von EUR 35,00 sowie unsere KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
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