Die Aktien von Auto1 haben am Freitag nach ihrer Talfahrt einen Stabilisierungsversuch unternommen. Zur Mittagszeit kletterte der Kurs um 2,5% auf 13,45 Euro, nachdem er im frühen Handel noch den tiefsten Stand seit Ende 2024 markiert hatte. Vorausgegangen war eine zehntägige Verluststrecke, in der das Papier rund 35 Prozent seines Anfang November erreichten Zwischenhochs eingebüßt hat. Reicht eine Kaufempfehlung, um die Talfahrt zu beenden? Berenberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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