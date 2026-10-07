Bei der Infineon-Aktie nimmt der bereits zuletzt einkalkulierte Pullback Gestalt an. In meiner Analyse vom Freitag hatte der dynamische Ausbruch über 60,77 € das erste Ziel bei 64,20 € direkt abgearbeitet. Nach dem anschließenden Verharren oberhalb dieser Marke setzt heute mit zeitweise rund -4% die erwartbare Gegenbewegung ein. Bei aktuell 62,25 € wird es nun spannend: Solange 60,77 € verteidigt werden, bleibt der Rücksetzer für mich zunächst Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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