EQS-News: Nestlé / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

Nestlé und die NBA geben eine mehrjährige internationale Marketingpartnerschaft bekannt



07.10.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Milo, Nescau und Nesquik werden offizielle Partner der National Basketball Association (NBA)

Die Partnerschaft umfasst Maßnahmen im Rahmen ausgewählter NBA-Programme und -Plattformen zur Förderung des Jugendbasketballs

Die mehrjährige Vereinbarung erstreckt sich auf 21 Märkte auf vier Kontinenten und ist die bislang größte internationale Markenkooperation von Nestlé VEVEY, Schweiz, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nestlé und die NBA gehen eine neue, mehrjährige internationale Marketingpartnerschaft ein, durch die Milo, Nescau und Nesquik zu offiziellen Partnern der NBA werden. Die Vereinbarung erstreckt sich auf 21 Märkte auf vier Kontinenten und zielt darauf ab, Fans anzusprechen und weltweit junge Menschen zur Teilnahme am Basketball zu motivieren. Als bislang größte internationale Markenkooperation von Nestlé spiegelt diese Partnerschaft die Strategie des Unternehmens wider, sich auf weniger, dafür aber größere globale Marketingplattformen zu konzentrieren, die marktübergreifend einheitlich umgesetzt werden können und dabei lokale Relevanz gewährleisten. Die Partnerschaft tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Nestlé und die NBA ihr gemeinsames Engagement für die Beteiligung junger Menschen am Sport weiter ausbauen, indem sie mehr Möglichkeiten für Jugendliche und Familien schaffen, sich mit Basketball zu beschäftigen. Dazu gehören Aktivitäten im Rahmen ausgewählter NBA-Programme und -Plattformen zur Förderung des Jugendbasketballs, darunter die Jr. NBA/Jr. WNBA, NBA Basketball School, Jr. NBA/Jr. WNBA Coaches Academies, "Her Time To Play" und "NBA 3X", sowie ausgewählte NBA-Veranstaltungen und Plattformen zur Fanbindung, darunter die "NBA Global Games" und das "NBA House". "Seit Jahrzehnten glauben unsere Marken an die Kraft des Sports, das Beste im Menschen zum Vorschein zu bringen", sagte Liberato Milo, Senior Vice President und Head of Confectionery & Snacking Strategic Business Unit bei Nestlé. "Von den Sportprogrammen von Milo und Nescau bis hin zu den Sportlerpartnerschaften und Initiativen von Nesquik - wir haben gesehen, wie Sport Menschen motivieren, Selbstvertrauen stärken und gesunde Gewohnheiten fördern kann. Gemeinsam mit der NBA werden wir die Kraft des Basketballs nutzen, um in großem Maßstab eine Verbindung zu den Verbraucherinnen und Verbraucher herzustellen, lokal relevante Erlebnisse zu schaffen und mehr junge Menschen und Familien dazu zu inspirieren, aktiv zu werden und Spaß am Spiel zu haben." Die Marketingpartnerschaft wird zudem Aktivierungen im Einzelhandel und Fanerlebnisse vor Ort umfassen, darunter On-Pack-Aktionen mit NBA-Branding sowie die Möglichkeit für Verbraucher, NBA-Eintrittskarten, Fanartikel und andere Preise zu gewinnen. "Nestlé ist eine der weltweit bekanntesten Marken und pflegt seit langem eine enge Beziehung zu Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt", erklärte Julie Morris, Senior Vice President für kommerzielle Entwicklung und Medien bei der NBA. "Wir freuen uns darauf, die Reichweite und die lokale Marktpräsenz von Nestlé zu nutzen, um auf neue Weise mit den Fans in Kontakt zu treten und das weitere Wachstum des Basketballs weltweit zu fördern." Die Partnerschaft wird in folgenden Ländern umgesetzt: Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Ghana, Italien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Singapur, Spanien, Thailand, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Vietnam - die Philippinen werden ab Oktober 2027 hinzukommen. Kontakt:

Nestlé: Chiara Valsangiacomo, +41 21 924 2200, mediarelations@nestle.com

NBA: Sam Postlethwaite, +44 7468 711407, spostlethwaite@nba.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/nestle-und-die-nba-geben-eine-mehrjahrige-internationale-marketingpartnerschaft-bekannt-302900952.html



07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News