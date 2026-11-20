Orbe - Roboterhunde, die in Fabriken nach Gaslecks suchen, oder Künstliche Intelligenz (KI), die fehlerhafte Kaffeekapseln aussortiert: Nestlé setzt bei der Entwicklung seiner Produkte und in der Produktion zunehmend auf neue Technologien. In Orbe VD hat der Nahrungsmittelkonzern am Freitag dafür ein neues Technologiezentrum eröffnet. Im sogenannten Deep Tech Center arbeiten rund 60 Personen daran, KI, Robotik und Sensoren für Nestlé nutzbar zu machen. ...

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