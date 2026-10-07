Vevey - Nestlé geht eine mehrjährige internationale Marketingpartnerschaft mit der nordamerikanischen Basketballliga NBA ein. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über 21 Märkte auf vier Kontinenten und ist laut dem Nahrungsmittelkonzern die bislang grösste internationale Markenkooperation des Unternehmens. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Nestlé-Marken Milo, Nescau und Nesquik ab Anfang 2027 offizielle Partner der NBA. Geplant sind unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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