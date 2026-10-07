Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH



07.10.2026 / 14:10 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA Company Name: MaaT Pharma SACA ISIN: FR0012634822 Reason for the research: Update Recommendation: Under Review from: 07.10.2026 Target price: Under Review Target price on sight of: - Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera maintained his 'under review' rating and price target.



Abstract:

MaaT Pharma's investment case has changed materially following the negative opinion issued by the CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) following its re-examination of the conditional MAA for MaaT013 (Xervyteg). The regulator maintained that the single-arm ARES phase 3 dataset does not allow sufficient characterisation of the benefit-risk profile. The CHMP's negative opinion effectively closes the current European approval route. Future development will now focus on PHOENIX, a global randomised controlled phase 3 trial of MaaT013 versus Best Available Therapy in ~138 patients. Constructively, FDA Type C feedback supports advancing PHOENIX as a registrational phase 3 trial, with first patient enrolment potentially in H1/27, subject to funding and regulatory clearance. The key issue is now financing. MaaT Pharma reported cash of €17.1m at end-June and, following additional cash-conservation measures, now expects its runway to extend to December 2026, one month longer than previously indicated. This remains well short of the funding required for PHOENIX, which will require substantial additional capital on top of the funding needed to maintain ongoing operations. The company has initiated a strategic review of its assets and is exploring financing and partnering opportunities, including for MaaT034, which is progressing towards an FDA pre-IND meeting in October. We believe MaaT Pharma is evaluating a broad range of strategic alternatives to secure funding and maximise the value of its pipeline. However, until a funded path forward is established, visibility on the company's ability to fund operations beyond year-end remains limited. Our rating and price target remain Under Review.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera hat seine Anlageempfehlung sowie das Kursziel auf 'Under Review' belassen.



Zusammenfassung:

Das Investmentprofil von MaaT Pharma hat sich nach der negativen Stellungnahme des CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) zum bedingten Zulassungsantrag für MaaT013 (Xervyteg) im Anschluss an eine erneute Prüfung erheblich verändert. Die Zulassungsbehörde vertrat die Auffassung, dass die Daten aus der einarmigen Phase-3-Studie ARES keine ausreichende Charakterisierung des Nutzen-Risiko-Profils ermöglichen, wodurch der derzeitige europäische Zulassungsweg faktisch versperrt ist. Die zukünftige Entwicklung wird sich nun auf PHOENIX konzentrieren, eine globale, randomisierte, kontrollierte Phase-3-Studie zu MaaT013 im Vergleich zur bestmöglichen Therapie bei ca. 138 Patienten. Positiv zu vermerken ist, dass das Typ-C-Feedback der FDA die Weiterführung von PHOENIX als registrierungsrelevante Phase-3-Studie unterstützt, wobei die Aufnahme des ersten Patienten vorbehaltlich der Finanzierung und der behördlichen Genehmigung möglicherweise im ersten Halbjahr 2027 erfolgen könnte. Das zentrale Problem ist nun die Finanzierung. MaaT Pharma meldete Ende Juni einen Kassenbestand von €17,1 Mio. und geht nach zusätzlichen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung nun davon aus, dass die Finanzreserven bis Dezember 2026 reichen werden - einen Monat länger als zuvor angegeben. Dies reicht bei weitem nicht aus, um die für PHOENIX erforderlichen Mittel zu decken, da hierfür zusätzlich zu den für den laufenden Betrieb benötigten Mitteln erhebliches weiteres Kapital erforderlich sein wird. Das Unternehmen hat eine strategische Überprüfung seiner Vermögenswerte eingeleitet und lotet Finanzierungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten aus, unter anderem für MaaT034, das auf ein Pre-IND-Meeting mit der FDA im Oktober zusteuert. Wir gehen davon aus, dass MaaT Pharma ein breites Spektrum strategischer Alternativen evaluiert, um die Finanzierung sicherzustellen und den Wert seiner Pipeline zu maximieren. Solange jedoch kein gesicherter Finanzierungsweg feststeht, bleibt die Sichtbarkeit hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb über das Jahresende hinaus zu finanzieren, begrenzt. Unser Rating und unser Kursziel bleiben 'Under Review'.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







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Herr Gaurav Tiwari

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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