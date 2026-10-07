Die NVIDIA-Aktie bewegt sich nach neuen Rekorden auf eine historische Bewertungsmarke zu. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 6 Billionen US-Dollar hat der Chiphersteller seine Stellung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt weiter ausgebaut. Hinter der Rally steht ein rasant wachsendes Geschäft mit KI-Rechenzentren, doch mit der Bewertung steigen zugleich die Erwartungen an weiteres Wachstum.NVIDIA nähert sich 6 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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