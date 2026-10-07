Eine Staatsbeteiligung soll gemeinsam mit der RAG-Stiftung eine Mehrheit am Essener Chemiekonzern sichern und so einen Zugriff durch BASF erschweren. Die SPD verlangt zudem Garantien für Arbeitsplätze und Standorte. An der Börse klettert die Aktie auf ein Jahreshoch.Im Übernahmepoker um Evonik bringt Nordrhein-Westfalens Opposition jetzt das Land ins Spiel. Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag schlägt vor, dass sich das Land selbst an dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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