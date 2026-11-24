BASF zieht sich aus dem Batterierecycling zurück. Wie beide Unternehmen mitteilten, hat der Chemiekonzern eine Vereinbarung mit dem Aachener Recyclingunternehmen Cylib über den Verkauf des Geschäfts unterzeichnet. Die Transaktion umfasst demnach die Recycling-Aktivitäten von BASF in Europa und Nordamerika einschließlich des geistigen Eigentums sowie der Kunden- und Partnerverträge. Hinzu kommen die Produktionsanlage für Schwarzmasse und die Prototypenanlage für Batterierecycling im brandenburgischen Schwarzheide. Cylib will den Betrieb in Schwarzheide fortführen und seine eigene Wertschöpfungskette ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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