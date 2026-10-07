Lausanne - Die endgültige Übernahme der Procimmo Group AG im Sommer entspricht dem Ziel der Gruppe Vaudoise Versicherungen, ihre Präsenz im Bereich der indirekten Immobilienanlagen weiter auszubauen und ihre Asset-Management-Aktivitäten für Dritte in der Schweiz zu stärken. Um das Wachstum dieser strategischen Säule zu begleiten und ihre Governance zu stärken, erweitert die Vaudoise Asset Management AG, Eigentümerin der Procimmo Group AG, Berninvest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab