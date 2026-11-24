Lausanne/Zug - Die Übernahme der Immobilien-Investmentgruppe Procimmo durch die Vaudoise ist unter Dach und Fach. Die letzten Bedingungen für den Vollzug, insbesondere die Einholung von Steuervorbescheiden, seien nun erfüllt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Somit könne die Fusion nun am 1. Dezember im Handelsregister eingetragen werden, womit sie rechtswirksam werde. Gemäss dem Dekotierungsentscheid der BX Swiss ist der letzte Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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