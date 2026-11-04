Zug - Procimmo Group SA gibt bekannt, dass ihre Aktionäre den mit Vaudoise Real Estate SA abgeschlossenen Fusionsvertrag an der heute abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung mit der erforderlichen Mehrheit genehmigt haben. Gemäss dem Fusionsvertrag wird die Vaudoise Real Estate SA (als übernehmende Gesellschaft) mit der Procimmo Group AG (als übertragende Gesellschaft) durch Absorption fusionieren. Die verbleibenden Minderheitsaktionäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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