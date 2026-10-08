Die Warnzeichen werden am Aktienmarkt häufiger und die Branchen-Promis mahnen zur Vorsicht. Nach dem Erfolgsinvestor Michael Burry hat nun auch Ray Dalio, Gründer des Hedge Funds Bridgewater, gemahnt, dass die KI-Blase an ihrem Höhepunkt angekommen sein könnte. Fakt ist aber auch: Der Nasdaq 100 und der S&P 500 haben in den vergangenen Tagen neue Allzeithochs markiert und sehen charttechnisch gut aus. Insofern könnten die Warnungen noch ein wenig zu Früh erfolgt sein. Im KI-Boom unserer Zeit lohnt es sich daher, entsprechende Aktien mit Potenzial im Visier zu behalten. Wir blicken heute deshalb auf die Papiere von Astera Labs, Aqarios Quantum Technologies und Space Exploration Technologies, kurz SpaceX!Den vollständigen Artikel lesen ...
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