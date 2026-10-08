An der Börse entscheiden nicht allein gute Nachrichten über den Kursverlauf. Höhere Ergebnisziele, langfristige Wachstumschancen oder Rekordgewinne müssen sich an ihrer Qualität, ihrer Nachhaltigkeit und den Erwartungen des Marktes messen lassen. Während ein Industriewert seine Profitabilität neu ausrichtet, setzt ein Energiefinanzierer auf wiederkehrende Erträge und ein Onlinebroker steht trotz starker Zahlen unter Druck. Der heutige Bericht ordnet die jeweiligen Chancen, Risiken und die Kennzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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