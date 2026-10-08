Nach dem Rekordhoch bei 88,85 € ist die Infineon-Aktie deutlich zurückgefallen. Inzwischen versucht sich der Halbleitertitel an einer Stabilisierung, doch der Kurs scheitert bislang an einer wichtigen Widerstandszone. Während das langfristige Chartbild weiter Chancen eröffnet, mahnen die kurzfristigen Indikatoren zur Vorsicht. Kann die Infineon-Aktie dennoch ihre nächste Aufwärtsbewegung starten? Chartanalyse zur Infineon-Aktie Der Kurs der Infineon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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