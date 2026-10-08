Die Renk-Aktie ist auf 34,44 € gefallen und notiert damit rund -62% unter ihrem Rekordhoch. Mit dem Bruch des fallenden Trendkanals sowie der Unterstützungszone um 40,00 € hat sich das Chartbild nochmals verschärft. Auch RSI und MACD bestätigen den Verkaufsdruck. Droht nun eine dynamische Fortsetzung der Korrektur? Chartanalyse zur Renk-Aktie Der Kurs der Renk-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn innerhalb eines fallenden Trendkanals. Zuletzt wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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