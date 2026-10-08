Mit NVIDIA-Power gegen Krebs & Co.: Quantum X Labs beschleunigt Gen-Analyse drastisch

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Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002) meldet einen wichtigen Entwicklungsschritt bei seiner Plattform für die Analyse hochdimensionaler klinischer Daten. Dem Unternehmen gelang mit seiner GPU-beschleunigten Quantensimulationsplattform eine rund 16,8-fache Rechenbeschleunigung gegenüber einer reinen CPU-Lösung.

Zum Einsatz kamen dabei eine Maschine mit 64 Kernen (x86_64) und eine einzelne Tensor-Core-GPU von NVIDIA Corp. (WKN: 918422, ISIN: US67066G1040) des Typs T4. Verglichen wurde die Leistung mit derselben Maschine mit 64 virtuellen CPUs, jedoch ohne GPU-Beschleunigung. Die Auswertung basierte auf realen klinischen Daten. Der verwendete Datensatz umfasste 11 Patienten und 3.531 Genexpressionsmerkmale. Damit lag eine Konstellation vor, in der die Zahl der biologischen Variablen die Zahl der Patienten deutlich übersteigt.

Mehr als 7,3 Milliarden Kombinationen durchsucht

Der proprietäre Algorithmus von Quantum X, der über die Tochtergesellschaft CliniQuantum betrieben wird, suchte nach korrelierten Kombinationen aus jeweils drei Genen. Aus den 3.531 Genen ergaben sich insgesamt 7.331.162.245 mögliche Drei-Gen-Kombinationen. Unter Anwendung eines zuvor festgelegten Mindestwerts für die Korrelation identifizierte der Algorithmus rund 22,2 Millionen korrelierte Gen-Tripletts.

Für die vollständige Analyse wurden mit 64 virtuellen CPUs rund 8,4 Stunden benötigt. Mit einer einzelnen NVIDIA-T4-GPU sank die Rechenzeit auf rund 0,5 Stunden, wobei dieselben qualifizierenden Gen-Tripletts ermittelt wurden.

GPU-Beschleunigung als wichtiger Entwicklungsschritt

"Dies stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt für Quantum X Labs dar", sagte Dr. Tidhar Turgeman, Leiter der Analyse klinischer Studiendaten. "Klinische und molekulare Datensätze können Tausende von Variablen, aber relativ wenige Patienten enthalten, wodurch enorme kombinatorische Suchräume entstehen. Der Nachweis, dass mehr als 7,3 Milliarden potenzielle Genkombinationen anhand realer klinischer Daten ausgewertet werden können, stellt einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung dar. Die deutliche GPU-Beschleunigung unterstützt zudem unsere laufende Entwicklung skalierbarer, quantengestützter Ansätze zur Entdeckung von Biomarkern und zur Stratifizierung von Patienten."

Der Vergleich wurde auf einer AWS-g4dn.16xlarge-EC2-Maschine mit einer GPU-basierten Quantensimulation von IBM Qiskit Aer und einer NVIDIA-T4-Tensor-Core-GPU durchgeführt. Im Mittelpunkt des Tests stand die Rechenleistung. Die Untersuchung bewertete oder belegte weder die klinische Aussagekraft noch den Vorhersagewert oder den möglichen Nutzen der identifizierten Genkombinationen.

Größere Daten und komplexere Modelle im Visier

Quantum X Labs will seine Algorithmen kontinuierlich weiterentwickeln. Im Fokus stehen zunehmend komplexe Konfigurationen mit mehreren Merkmalen sowie größere biomedizinische Datensätze. Gleichzeitig soll die Entwicklung von Simulation und Validierung in Richtung einer Ausführung auf echter Quantencomputer-Hardware vorangetrieben werden.

Die Technologiefelder von Quantum X Labs

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften konzentrieren sich auf Quantentechnologie, digitale Werbung und Computertechnik sowie Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz für Unternehmen. Quantum X Labs Ltd. entwickelt und vermarktet Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Arzneimittelforschung und Sicherheit. Hinzu kommen Entwicklungen für einen quantenbasierten Ersatz von GPS sowie Lösungen für atomare Genauigkeit auf Quantenbasis.

Die Tochtergesellschaft Gix Media entwickelt verschiedene technologische Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen mit dem Ziel, Internetnutzerverkehr an Kunden weiterzuleiten. Metagramm entwickelt Software zur Korrektur grammatikalischer Fehler und bietet Werkzeuge für Schreiben und Überprüfung sowie Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil. Ergänzt wird das Angebot durch Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

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Quellen:

Quantum X Labs Inc.: QuantumXLabs Reports Approximately 16.8x Acceleration Over CPU-Based Computing in Quantum-Enabled Analysis of More Than 7 Billion Gene Combinations Using Real-World Clinical Data

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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