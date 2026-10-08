München (ots) -- Donnerstag, 8. Oktober 2026: "Das Leben des Brian" (20:15 Uhr)- Freitag, 9. Oktober 2026: "Die Unfassbaren - Now You See Me" (20:15 Uhr)- Am Wochenende: "Die Wolke" und "The Sixth Sense", jeweils um 20:15 UhrDie Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI reichen in dieser Woche von britischem Kulthumor über spektakuläre Illusionen bis hin zu Action, Drama und Mystery. Am Donnerstag stehen zwei Monty-Python-Klassiker auf dem Programm, bevor am Freitag eine Gruppe raffinierter Magier und ein Auftragskiller zu sehen sind. Am Wochenende geht es mit "Die Wolke" und "Chernobyl Diaries" um atomare Katastrophen, ehe der Mystery-Thriller "The Sixth Sense" den Abschluss bildet.Donnerstag, 8. Oktober 2026Die Spielfilm-Highlights starten mit der Kult-Satire "Das Leben des Brian" (20:15 Uhr). Brian (Graham Chapman) gerät im von Rom besetzten Judäa durch eine Reihe von Zufällen in die Rolle eines Volkshelden und vermeintlichen Messias. In der Komödie des Komiker-Sextetts Monty Python übernehmen die Mitglieder wie üblich selbst jeweils mehrere Rollen. Der Filmsong "Always Look on the Bright Side of Life" erreichte auch über die Grenzen von Großbritannien hinaus große Bekanntheit.Der Monty-Python-Abend geht um 22:10 Uhr mit der Grotesk-Komödie "Die Ritter der Kokosnuss" weiter. König Arthur sucht zunächst Mitstreiter für seine Tafelrunde, bevor ihn ein göttlicher Auftrag auf die Spur des Heiligen Grals führt.Freitag, 9. Oktober 2026In "Die Unfassbaren - Now You See Me" (20:15 Uhr) sorgen vier Magier mit einem außergewöhnlichen Raub-Coup für Aufsehen, während FBI-Agent Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) versucht, hinter das Geheimnis der Illusionisten zu kommen. Zum Ensemble gehören unter anderem Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine und Isla Fisher.Vom Magier-Thriller geht es anschließend zu knallhartem Action-Kino über: In "John Wick - Kapitel 3" (22:30 Uhr) wird der von Keanu Reeves gespielte Auftragskiller selbst zum Gejagten. Die Hohe Kammer entzieht ihm ihren Schutz und setzt vierzehn Millionen Dollar auf seinen Kopf aus. Unterstützung erhält Wick unter anderem von der altbekannten Sofia (Halle Berry).Samstag, 10. Oktober 2026Ein Unfall in einem Kernkraftwerk verändert im Katastrophen-Thriller "Die Wolke" (20:15 Uhr) das Leben der 16-jährigen Hannah. Auf der Flucht verliert sie ihre Familie und wird selbst kontaminiert. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gudrun Pausewang.Auch im Grusel-Thriller "Chernobyl Diaries" (22:20 Uhr) wird ein Reaktorunglück thematisiert. Eine Gruppe junger Amerikaner reist in die nach dem Reaktorunfall Tschernobyls verlassene Stadt Pripyat. Sie stellen bald fest, dass sie dort nicht allein sind.Sonntag, 11. Oktober 2026Das Wochenende schließt mit "The Sixth Sense" (20:15 Uhr). Kinderpsychologe Malcolm Crowe (Bruce Willis) kümmert sich um den neunjährigen Cole (Haley Joel Osment), der Verstorbene sehen kann. M. Night Shyamalans Mystery-Thriller erhielt sechs Oscar-Nominierungen. Um 22:20 Uhr zeigt RTLZWEI noch einmal "Die Unfassbaren - Now You See Me".Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 8. Oktober 2026, bis Sonntag, 11. Oktober 2026, bei RTLZWEIWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6367140