München (ots) -
Stark, stärker, Joyn! Auch im September setzt der ProSiebenSat.1-Streamer sein dynamisches Wachstum fort und erreicht starke 26,3% mehr User als im Vorjahresmonat und damit insgesamt 11,0 Millionen Zuschauer:innen. Der Blick auf das Nutzungsvolumen ist ähnlich erfreulich, auch dies wuchs im vergangenen Monat deutlich um 18,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.*
Highlights der Joyn-User:innen im September und besonders nachgefragt: Die starken Realities wie "Villa der Versuchung", "Beauty & The Nerd" oder "Dschungel-Divas", gefolgt von Gänsehaut-Momenten bei "The Voice of Germany".
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.10.2026
Pressekontakt:
Maurice Böhler
Head of Business Communications
ProSiebenSat.1 Media SE
Tel. +49 (0) 89 95 07 4139
E-Mail: Maurice.Boehler@prosiebensat1.com
Medienallee 7 - 85774 Unterföhring
www.seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6367332
Stark, stärker, Joyn! Auch im September setzt der ProSiebenSat.1-Streamer sein dynamisches Wachstum fort und erreicht starke 26,3% mehr User als im Vorjahresmonat und damit insgesamt 11,0 Millionen Zuschauer:innen. Der Blick auf das Nutzungsvolumen ist ähnlich erfreulich, auch dies wuchs im vergangenen Monat deutlich um 18,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.*
Highlights der Joyn-User:innen im September und besonders nachgefragt: Die starken Realities wie "Villa der Versuchung", "Beauty & The Nerd" oder "Dschungel-Divas", gefolgt von Gänsehaut-Momenten bei "The Voice of Germany".
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.10.2026
Pressekontakt:
Maurice Böhler
Head of Business Communications
ProSiebenSat.1 Media SE
Tel. +49 (0) 89 95 07 4139
E-Mail: Maurice.Boehler@prosiebensat1.com
Medienallee 7 - 85774 Unterföhring
www.seven.one
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6367332
© 2026 news aktuell