Paris / London / Zürich - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Donnerstag ihre Verluste ausgebaut. Der EuroStoxx 50 sank zur Mittagszeit um 1,16 Prozent auf 6.109,68 Punkte und setzte damit seinen Abwärtstrend seit August fort. Ausserhalb der Euroregion gab der Schweizer Leitindex SMI um gut ein Prozent auf 13.663,43 Punkte nach. Der britische FTSE 100 hielt sich mit einem Minus von 0,36 Prozent auf 10.420,53 Punkte etwas. Hier stützten die Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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