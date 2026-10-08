Die Bayer-Aktie ist auf dem absteigenden Ast. In den letzten sieben Handelstagen ist es mit dem Kurs des Pharma- und Chemiekonzerns um -14% bergab gegangen und auch am Donnerstagvormittag setzt sich die Talfahrt fort. Was drückt bei Bayer momentan auf die Stimmung und sollten Anleger nun mutig sein? Eine gute Nachricht Eigentlich gibt es gute Nachrichten von den Leverkusenern. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den ergänzenden Antrag auf Marktzulassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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