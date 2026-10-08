Die Siemens-Energy-Aktie befindet sich seit dem Hoch im April bei etwa 190 € in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Zwar kommt es immer wieder zu kurzfristigen Erholungen, eine nachhaltige Bodenbildung ist bislang jedoch nicht zu erkennen. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei 142,10 €. Damit stellt sich die Frage: Sind das bereits gute Einstiegskurse? Trübe Börsenstimmung belastet Momentan befinden sich die internationalen Börsen in einer schwächeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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