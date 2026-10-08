© Foto: Julian Stratenschulte/dpaSAP, Continental, Meta und Daimler Truck: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
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Die UBS belässt die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf „Neutral“ und setzt das Kursziel bei 201 Euro. Analyst Michael Briest erwartet ein verlangsamtes Wachstum beim kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand (Current Cloud Backlog). Zudem bleiben die Margen des Softwarekonzerns ein zentraler Fokus, wobei die Vergleichsbasis im dritten Quartal als weniger hoch eingestuft wird. Parallel dazu hob Bernstein Research das Kursziel für Continental an.
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|14:23
|Buy or Goodbye?: SAP, Continental, Meta und Daimler Truck - Die Analystenstimmen des Tages
|© Foto: Julian Stratenschulte/dpaSAP, Continental, Meta und Daimler Truck: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick Enthaltene Werte: DE0005439004,DE0007164600,US30303M1027,DE000DTR0CK8Den vollständigen...
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|13:26
|AKTIEN IM FOKUS 2: OPMobility-Kurseinbruch zieht Autozulieferer nach unten
| (neu: Mehr Details, Bernstein zu Continental, aktuelle Kurse) PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wegen gestiegener Kosten und Problemen bei Autoherstellern gekappte Ausblick des Zulieferers OPMobility...
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|12:10
|Bernstein stuft Continental hoch: Aktie nach Spartenverkäufen unterbewertet
|11:35
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Continental auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich...
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|11:30
|BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich...
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|13:38
|Daimler Truck verkauft spürbar mehr Lkw
|12:55
|Daimler-Truck-Absatz steigt sprunghaft
|11:46
|Daimler Trucks verkauft 1207 Elektrofahrzeuge im Q3 2026
|11:36
|Aktien Frankfurt: Keine Entlastung - Dax rutscht unter 25.000 Punkte
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Eine Stabilisierung nach dem bereits schwachen Vortag schlug damit fehl. Hohe Anleiherenditen und...
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|15:29
|China's Manus raises over $500M in first funding round since split with Meta
|14:54
|TD Cowen reiterates Buy on Meta stock, keeps $865 price target
|14:37
|Aktien New York Ausblick: Verluste - Anleiherenditen und Ölpreise belasten
| NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Anleihe- und Ölpreise dürften am Donnerstag den Anlegern am US-Aktienmarkt die Kauflaune vergällen. "Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung...
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|14:30
|Piper Sandler reiterates Meta stock rating on product strength
|14:23
|Buy or Goodbye?: SAP, Continental, Meta und Daimler Truck - Die Analystenstimmen des Tages
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|15:11
|SAP plant Übernahme von HR-Spezialisten TechWolf
|14:46
|BMO Capital erhöht Kursziel für SAP-Aktie wegen Cloud-Wachstum auf 235 US-Dollar
|14:42
|BMO Capital raises SAP stock price target to $235 on cloud growth
|14:23
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|13:15
|Börsen-Update zur SAP-Aktie: Schweizer Großbank UBS warnt vor nachlassender Cloud-Dynamik
|WALLDORF (IT-Times) - Zu SAP haben Analysten von UBS einen Research-Bericht veröffentlicht und zeigen sich weiterhin zurückhaltend für den deutschen Softwareentwickler. Die Schweizer Großbank UBS hat...
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|Unternehmen / Aktien
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|CONTINENTAL AG
|69,00
|-1,85 %
|DAIMLER TRUCK HOLDING AG
|40,760
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|META PLATFORMS INC
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|+0,20 %
|SAP SE
|188,26
|+0,34 %