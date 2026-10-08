Zürich - BDO hat am 1. Oktober 2026 die auf Microsoft 365, digitale Zusammenarbeit und Change Management spezialisierte K-CON GmbH übernommen. Mit der Akquisition baut BDO Digital ihre Beratungskompetenzen gezielt in den Bereichen Microsoft, künstliche Intelligenz und digitale Transformation aus. K-CON-Gründer Andy Frei führt ab sofort das Team Digital Workplace. Der digitale Arbeitsplatz ist für viele Unternehmen anspruchsvoller geworden. Hybride ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab