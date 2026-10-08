Die DZ Bank hat am Donnerstag den fairen Wert für die Siemens-Energy-Aktie von 128 auf 157 € angehoben, ein Aufschlag von rund 23%. An der Einstufung "Halten" ändert sich dagegen nichts. Was bringt ein deutlich höherer fairer Wert, wenn das Votum zurückhaltend bleibt? Die Zahlen rücken näher Analyst Alexander Hauenstein begründet seine Anhebung mit dem Blick auf das vierte Geschäftsquartal, dessen Zahlen der Energietechnikkonzern in Kürze vorlegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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