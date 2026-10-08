Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power-Lösungen und Plattform-Firmware, gab heute eine Zusammenarbeit mit Arm bekannt, um eine sichere Steuerung, Verwaltung und Plattformanpassung für KI-Infrastrukturen zu ermöglichen. Durch die Kombination von Arm AGI-CPU-Serverplattformen mit Lattice-FPGAs und AMI-Firmware entsteht eine Lösung, die fortschrittliche Sicherheit, Verwaltbarkeit, Konnektivität und Flexibilität für die KI-Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation bietet.

In den Arm-AGI-CPU-Serverplattformen arbeiten Lattice-FPGAs mit der CPU und dem Baseboard-Management-Controller zusammen, wobei die AMI-Firmware Funktionen für den Systemstart und die Verwaltung der Plattform bereitstellt. Die Lattice-FPGAs fungieren als Begleitchips, die sichere Steuerungs- und Verwaltungsfunktionen bieten und so die Vertrauenswürdigkeit der Plattform, die Konnektivität sowie die Anpassungsfähigkeit der Infrastruktur gewährleisten. Die Lattice-FPGA-Technologie ermöglicht zudem eine Open Compute Project (OCP)-konforme Konnektivität zwischen dem Host-Prozessormodul (HPM) und dem Datacenter Secure Control Module (DC-SCM) über das LVDS Tunneling Protocol and Interface (LTPI) eine offene, standardisierte Schnittstelle, die die Plattformintegration vereinfacht, die Interoperabilität verbessert und eine skalierbare, modulare KI-Infrastruktur unterstützt.

"Die KI-Infrastruktur entwickelt sich rasant weiter, was zu einem steigenden Bedarf an sicherer, interoperabler Steuerung und Verwaltung auf allen Ebenen des Systems führt", erklärte Mamta Gupta, Vice President für Geschäftsentwicklung im Bereich Compute Communications bei Lattice Semiconductor. "Gemeinsam mit Arm unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Einführung von Computing-Plattformen der nächsten Generation durch sicheres Management, offene Standards und eine skalierbare Grundlage zu beschleunigen, die sich an die sich wandelnden Kundenbedürfnisse anpassen lässt.

"Die Skalierung der KI-Infrastruktur erfordert ein Ökosystem, das die Bereiche Rechenleistung, Konnektivität, Management und Sicherheit miteinander verbindet", sagte Eddie Ramirez, Vice President of Go-to-Market, Cloud AI, bei Arm. "Durch die Zusammenarbeit mit Lattice bei der Integration sicherer Verwaltungs- und Steuerungsfunktionen erweitern wir das Ökosystem rund um die Arm-AGI-CPU und bieten unseren Kunden mehr Flexibilität beim Aufbau und der Bereitstellung von KI-Infrastruktur der nächsten Generation."

Sehen Sie sich Live-Vorführungen auf dem OCP Global Summit 2026 an

Die gemeinsame Serverlösung von Arm und Lattice wird auf dem OCP Global Summit 2026 vom 12. bis 15. Oktober im San Jose Convention Center vorgestellt. Besuchen Sie den Stand von Lattice (Stand A53), um eine auf einer Arm-AGI-CPU basierende Serverplattform zu sehen, die Lattice-FPGA-Technologie für sichere Verwaltungs- und Steuerungsfunktionen nutzt. Die Teilnehmer können zudem den Stand von Arm (Stand C72) besuchen, um mehr über das wachsende Arm-Ökosystem und die Technologien zu erfahren, die die KI-Infrastruktur der nächsten Generation ermöglichen.

Unterstützende Ressourcen

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Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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