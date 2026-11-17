Die strahlungsresistenten Lattice Nexus-FPGAs sind seit 2025 in den optischen Kommunikationsterminals von TESAT wie vorgesehen im Einsatz

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer für programmierbare Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware, gab heute bekannt, dass seine strahlungsresistenten Lattice Nexus-FPGAs mit geringem Stromverbrauch den Betrieb im Orbit in den optischen Kommunikationsterminals von TESAT seit über einem Jahr erfolgreich absolvieren. Seit ihrem Start haben die FPGAs in der anspruchsvollen Anwendung der weltraumgestützten Laserkommunikation mit 10 Gbit/s eine konstante Leistung erbracht und damit die Weltraum-Erfahrung von Lattice ergänzt, das bis heute bereits Tausende von FPGAs ins All gebracht hat.

TESAT setzt seit mehr als einem Jahrzehnt optische Kommunikationsterminals bei GEO- und LEO-Missionen ein und beliefert damit Breitbandkonstellationen sowie institutionelle Programme. Bei der Neugestaltung der Elektronik seiner Terminals erfüllten die Lattice Nexus-FPGAs die Anforderungen von TESAT hinsichtlich Strahlungsfestigkeit, geringem Stromverbrauch und Platzbedarf auf der Leiterplatte. Die auf der 28-nm-FD-SOI-Prozesstechnologie (Fully Depleted Silicon-on-Insulator) basierende Nexus-Plattform eignet sich hervorragend für ein Terminal, das über Jahre hinweg wartungsfrei betrieben werden muss.

"Da optische Verbindungen und die Verarbeitung an Bord zunehmend in den Orbit verlagert werden, müssen die zentralen Steuerungsfunktionen stromsparend, widerstandsfähig und autonom sein", sagte Jim Tavacoli, AVP, Geschäftsbereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung bei Lattice Semiconductor. "Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Raumfahrt zeigt unsere Zusammenarbeit mit TESAT, was das programmierbare Low-Power-Portfolio von Lattice heute und für die nächste Generation von Raumfahrtsystemen leisten kann."

"Strahlungsverhalten, Stromverbrauch und Langzeitzuverlässigkeit standen bei unserer Auswahl im Mittelpunkt, und die FPGAs von Lattice haben im Orbit in allen drei Punkten überzeugt", sagte Andrea Hanselmann, Leiterin des Bereichs Produkte und Systemunterstützung bei TESAT. "Für Terminals, die jahrelang ohne Wartung betrieben werden müssen, ist diese Kombination aus Ausfallsicherheit und Effizienz unerlässlich."

Dieser Meilenstein spiegelt die wachsende Bedeutung des FPGA-Portfolios von Lattice in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung wider. Es sind weltraumtaugliche Varianten der FPGA-Familien Lattice Certus-NX, Lattice CertusPro-NX und Lattice CrossLink-NX erhältlich, die durch die Lattice Radiant Design-Software sowie Daten zur Strahlungskarakterisierung unterstützt werden.

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Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

Über TESAT

TESAT ist ein führender Hersteller von Satellitenausrüstung. Die Produktpalette reicht von den kleinsten weltraumspezifischen Komponenten bis hin zu Modulen, kompletten Baugruppen oder Nutzlasten für Telekommunikations-, Navigations-, Erdbeobachtungs- und Wissenschaftsmissionen. In Backnang, Deutschland, entwickeln, montieren und testen mehr als 1.200 Mitarbeiter Systeme und Geräte für die Satellitenkommunikation. TESAT ist Technologieführer bei im Orbit verifizierten optischen Kommunikationsterminals für die Datenübertragung per Laser und konzentriert sich auf kommerzielle und institutionelle Weltraumprogramme. Als führender Hersteller in seinem Bereich trägt das Unternehmen dazu bei, die Welt nachhaltig zu vernetzen und sie für alle zu einem besseren Ort zum Leben zu machen. Erfahren Sie mehr über TESAT unter www.tesat.de.

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