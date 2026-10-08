Führende japanische Industrieunternehmen schließen sich Helical Fusion an, während der Bau von Helix HARUKA im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft voranschreitet, an der die Regierung, nationale Forschungsinfrastrukturen und die japanische Fertigungsindustrie beteiligt sind

Helical Fusion Co., Ltd., ein Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie, das einen Helical-Stellarator entwickelt, um in den 2030er Jahren kommerziell nutzbare Fusionsenergie zu erzielen, gab heute den Abschluss einer zweiten Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 3,23 Milliarden JPY (ca. 20,6 Millionen USD) bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261007799676/de/

Helical Fusion and new investors for the Series B 2nd close

Diese Finanzierungsrunde markiert eine weitere Erweiterung des Industrieverbunds, der sich um das "Helix-Programm" von Helical Fusion bildet. Fuji Electric Co., Ltd., einer der führenden japanischen Hersteller von Elektro- und Industrieausrüstung, ist nun sowohl als Investor als auch als offizieller Partner des "Helix-Programms" zu Helical Fusion gestoßen.

Zu den weiteren neuen Investoren in dieser zweiten Finanzierungsrunde zählen die HAZAMA ANDO CORPORATION (https://www.ad-hzm.co.jp/english/), Fujikura Ltd. (https://www.fujikura.co.jp/en/), TOKYO GAS CO., LTD. (https://www.tokyo-gas.co.jp/about/profile/index.html?wovn=en#), KKT LLC (https://www.kanemori-kkt.co.jp/) sowie URATA Co., Ltd (https://www.urata.co.jp/en/). An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich "Ecrowd NEXT", ein Fonds, der speziell für Privatanleger konzipiert ist, sowie mehrere Unternehmensinvestoren und Privatanleger.

Zusammen mit weiteren Finanzmitteln, darunter der vom Zentrum für industrielle Wirtschaftsförderung der Präfektur Gifu verwaltete "Gifu Prime Startup Support"-Zuschuss, beläuft sich die kumulierte Finanzierung von Helical Fusion auf rund 13,15 Milliarden Yen (rund 83,8 Millionen US-Dollar), einschließlich Zuschüssen und Darlehen.

Das neue Kapital wird das "Helix-Programm" beschleunigen die Entwicklungsroadmap von Helical Fusion, die auf eine integrierte Demonstration mit "Helix HARUKA" und die anschließende Netto-Stromerzeugung mit "Helix KANATA", dem ersten Fusionskraftwerk des Unternehmens, in den 2030er Jahren abzielt.

Einbringen von Fachwissen aus dem Bereich der Stromerzeugung in das Helix-Programm

Die Beteiligung von Fuji Electric bedeutet eine erhebliche Erweiterung der industriellen Kompetenzen, die in das Helix-Programm einfließen.

Das im Jahr 1923 gegründete Unternehmen Fuji Electric hat umfassende Kompetenzen in den Bereichen Leistungselektronik, Stromerzeugung, Energieinfrastruktur, industrielle Systeme, Mess- und Regeltechnik sowie nukleartechnische Technologien aufgebaut. Diese Kompetenzen umfassen Technologien, die nicht nur zur Erzeugung von Fusionsbedingungen erforderlich sind, sondern auch zur Umwandlung der dabei entstehenden Energie in Strom und zum Betrieb eines zuverlässigen Stromerzeugungssystems.

Helical Fusion und Fuji Electric begannen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2025, als die Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichneten, wonach Fuji Electric Stromversorgungsanlagen für die Entwicklung der Hochtemperatur-Supraleitermagnete (HTS) von Helical Fusion liefern sollte.

Im Rahmen der neuen Kapital- und Geschäftspartnerschaft werden die Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und fortschrittlichen Technologien ausweiten, die für zukünftige Fusionskraftwerke erforderlich sind.

Fuji Electric ist zudem den "Helix Program Official Partners" beigetreten, einem von Helical Fusion im April 2026 ins Leben gerufenen Rahmenwerk für Unternehmen, die sich sowohl strategisch als auch finanziell in erheblichem Umfang für die Verwirklichung der Fusionsenergie engagieren.

Die offiziellen Partner werden gemeinsam mit Helical Fusion an der Fertigung und dem Bau von "Helix HARUKA" und "Helix KANATA" sowie an der umfassenderen industriellen Infrastruktur arbeiten, die erforderlich ist, um Fusionsenergie in die praktische Stromerzeugung zu integrieren.

Investoren der zweiten Finanzierungsrunde der Serie B

Zu den Investoren, die sich am zweiten Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde beteiligt haben, gehören in keiner bestimmten Reihenfolge:

HAZAMA ANDO CORPORATION

Fuji Electric Co., Ltd.

Fujikura Ltd.

TOKYO GAS CO., LTD.

Ecrowd NEXT

URATA Co., Ltd.

KKT LLC

Kepple Group, Inc.

Die Beteiligung von Unternehmen aus den Bereichen Elektrotechnik, Energie, fortschrittliche Werkstoffe und Infrastruktur spiegelt die zunehmend breite industrielle Basis wider, die erforderlich ist, um die Kernfusion als vollwertiges Stromerzeugungssystem und nicht nur als experimentelle Technologie zu entwickeln.

Von der Fusionsforschung bis zur Hardware-Entwicklung

Der Bau von "Helix HARUKA", der integrierten Demonstrationsanlage von Helical Fusion, schreitet auf dem Campus des Nationalen Instituts für Fusionswissenschaft (NIFS) in Toki, Präfektur Gifu, voran. Die Anlage wird Schlüsseltechnologien für das künftige Kraftwerk von Helical Fusion integrieren und demonstrieren, darunter hochtemperatur-supraleitende Magnete und Blanket-Technologien.

Mehr als 30 japanische Unternehmen sind an der Entwicklung und Fertigung beteiligt. Das Projekt stellt ein japanisches Modell der öffentlich-privaten Zusammenarbeit dar, das die Forschungsbasis des NIFS, die Unterstützung durch die japanische Regierung, die Fertigungskapazitäten der Industrie und die Systemintegration von Helical Fusion im Rahmen des Baus einer realen Fusionsanlage vereint.

Kommentar von Takaya Taguchi, Mitbegründer und CEO von Helical Fusion

"Das Helix-Programm schreitet stetig voran. Auf der Helix-HARUKA-Baustelle arbeiten unser Team und unsere Industriepartner täglich gemeinsam daran, die Fusionstechnologie in konkrete Anlagen umzusetzen.

Die Beteiligung von Fuji Electric und anderen führenden Unternehmen aus dem japanischen Energie- und Industriesektor stärkt die Grundlage für den Aufbau einer neuen Energiebranche zusätzlich. Die Fusion erfordert Kompetenzen in den Bereichen Leistungselektronik, Werkstoffe, Fertigung, Stromerzeugungssysteme und vielen anderen Feldern und genau darauf ist das Helix-Programm ausgerichtet: diese Kompetenzen zusammenzuführen.

Japan verfügt über fast 70 Jahre Erfahrung in der Forschung zum helikalen Stellarator und besitzt eines der weltweit stärksten Ökosysteme in den Bereichen Fertigung und Ingenieurwesen. Wir beabsichtigen, diese Stärken zu bündeln, um kommerzielle Fusionsenergie zu realisieren und eine neue globale Energieindustrie zu schaffen."

Das Helix-Programm

Das Helix-Programm ist der Fahrplan von Helical Fusion auf dem Weg zu einer kommerziell nutzbaren Fusionsenergie auf Basis des Helical-Stellarators. Die Entwicklung orientiert sich an drei wesentlichen Anforderungen: Dauerbetrieb, Netto-Stromerzeugung und hohe Wartungsfreundlichkeit.

Helical Fusion strebt an, bis Ende der 2020er Jahre seine Kerntechnologien hochtemperatur-supraleitende Magnete sowie Blanket- und Divertor-Technologien zu demonstrieren, gefolgt von einer integrierten Demonstration mit "Helix HARUKA" und der Netto-Stromerzeugung mit seinem ersten Fusionskraftwerk, "Helix KANATA", in den 2030er Jahren. Ein von Fachkollegen begutachteter Konzeptentwurf des Fusionsreaktors im stationären Betrieb wurde 2023 in der Fachzeitschrift "Physics of Plasmas" veröffentlicht.

Aufbauend auf fast 70 Jahren Forschung zu spiralförmigen Stellaratoren in Japan

Helical Fusion wurde im Jahr 2021 als Spin-off gegründet, das auf Forschungsergebnissen des japanischen Nationalen Instituts für Fusionswissenschaft aufbaut.

Der Ansatz des "Helical Stellarators" wird in Japan seit rund 70 Jahren erforscht und weiterentwickelt. Diese Architektur eignet sich besonders für den Dauerbetrieb, eine der grundlegenden Voraussetzungen für ein kommerziell rentables Kraftwerk.

Am NIFS hat die "Large Helical Device" (LHD), eine der weltweit größten experimentellen Anlagen vom Typ eines supraleitenden Stellarators, umfangreiches wissenschaftliches und technisches Wissen hervorgebracht, darunter einen Plasmabetrieb von 3.268 Sekunden etwa 54 Minuten sowie Plasmatemperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius.

Helical Fusion baut auf dieser Forschungsgrundlage auf und entwickelt gleichzeitig die technischen Systeme, die erforderlich sind, um den Helical-Stellarator von einer wissenschaftlichen Forschungsplattform in ein Stromerzeugungssystem zu verwandeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261007799676/de/

Contacts:

Medienkontakt

Helical Fusion Co., Ltd.

Office of Communications Public Affairs

contact@helicalfusion.com