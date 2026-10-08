NielsenIQ (NYSE: NIQ) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige australische Tochtergesellschaft, Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), die Schwelle von 90 der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen ihres außerbörslichen Übernahmeangebots für The U Group Co Limited (The U Group) überschritten hat, ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich auf Verbraucherbeteiligung, Kassenbeleg-Analytik und KI-gestützte Datenverarbeitungsfunktionen spezialisiert hat.

Das Erreichen der Zustimmungsschwelle stellt einen bedeutenden Meilenstein im Transaktionsprozess dar und ermöglicht es NIQ Australia, gemäß geltendem australischem Recht mit dem Zwangsrückkauf der verbleibenden Anteile an The U Group fortzufahren.

Aufbauend auf einer erfolgreichen fünfjährigen Partnerschaft stärkt die Transaktion die Grundlage von NIQ im Bereich "Trusted Intelligence" und treibt die Strategie des Unternehmens voran, das branchenweit umfassendste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern zu liefern. Durch die Zusammenführung der Mess-, Analyse- und Verbraucherinformationskompetenzen von NIQ mit den Bereichen Verbraucherbeteiligung, Beleganalyse und KI-gestützten Technologien der U Group einschließlich der Anwendung "ReceiptJar" wird NIQ "The Full View" weiter verbessern und den Zugang zu realem Verbraucherkaufverhalten erweitern.

Der Zusammenschluss wird die Verbraucherinformationskompetenzen von NIQ stärken und bestehende Verbraucherpanel- sowie Homescan-Lösungen durch differenzierte, vom Verbraucher genehmigte Kaufsignale und auf Belegen basierende Erkenntnisse ergänzen. Gemeinsam bieten diese Kompetenzen einen ganzheitlicheren Einblick in das Verbraucherverhalten und schaffen neue Möglichkeiten für Innovation, Messung und Kundennutzen.

"Jede neue Art des Einkaufens stellt Marken und Einzelhändler vor eine neue Herausforderung bei der Messung", sagte Troy Treangen, Chief AI and Product Officer bei NIQ. "Die Technologien der U Group im Bereich der Beleganalyse und der KI werden uns helfen, unsere Verbraucherpanels zu stärken und unseren Kunden einen klareren Überblick über das Kaufverhalten über alle Kanäle hinweg zu verschaffen, einschließlich des aufstrebenden Kanals des 'Agentic Commerce'. Da KI-Agenten zunehmend beeinflussen, was Menschen kaufen, wird es unerlässlich, diese Entscheidungen mit tatsächlichen Käufen zu verknüpfen. Diese Kombination stärkt 'The Full View' und die Datenbasis, die wir benötigen, um die nächste Generation der Verbraucherintelligenz aufzubauen."

Die Transaktion spiegelt zudem das anhaltende Engagement von NIQ wider, in differenzierte Daten, Technologien und Kompetenzen zu investieren, die Wachstum und Innovation für Kunden auf der ganzen Welt vorantreiben.

Das Verfahren zur Zwangsübernahme und die weiteren Schritte, die zum Abschluss der Transaktion erforderlich sind, werden voraussichtlich gemäß den australischen gesetzlichen Bestimmungen ablaufen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Verbraucherausgaben in Höhe von mehr als 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von cloudbasierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen liefert NIQ "The Full View" und hilft Marken und Einzelhändlern dabei, zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte zu unternehmen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com.

NIQ-IR

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