Neue Optimierungsfunktionen und das CONTENT Framework von NIQ helfen Marken, ihre Produkte im Einzelhandel und auf KI-gestützten Shopping-Plattformen sichtbarer und relevanter zu machen und deren Performance zu steigern

NielsenIQ (NYSE: NIQ) hat seine Shopper Experience Platform um neue Funktionen zur Optimierung von Produktinformationen erweitert. Grundlage ist das CONTENT Framework, das auf sieben Säulen zur Bewertung und Verbesserung von Produktinformationen beruht. Damit können Marken prüfen, ob ihre Produktbeschreibungen und -bilder den Anforderungen des Einzelhandels und den Standards der jeweiligen Produktkategorie entsprechen, Schwachstellen erkennen und gezielt beheben. So lassen sich ihre Produkte auf Händlerwebsites, in Suchmaschinen und auf KI-gestützten Shopping-Plattformen leichter finden.

Auch wenn die Angaben zu einem Produkt korrekt und vollständig sind und sämtliche Vorgaben des Einzelhandels erfüllen, fällt es Kunden unter Umständen schwer, das Produkt zu finden, seine Eigenschaften zu verstehen oder sich dafür zu entscheiden. Das wird zunehmend zum Problem, da KI-Assistenten, Algorithmen von Einzelhändlern und Empfehlungssysteme bei Kaufentscheidungen eine immer größere Rolle spielen. Laut dem NIQ-Bericht Consumer Outlook: Guide to 2027 wurden 55 Prozent der Verbraucher weltweit bei Kaufentscheidungen für Haushaltswaren und Lebensmittel bereits von KI-Tools oder -Assistenten beeinflusst. 65 Prozent geben an, dass Produktempfehlungen oder Platzierungen in Ranglisten auf Einzelhandels- und Shopping-Plattformen ihre Kaufentscheidungen beeinflussen.

Marken müssen daher nicht nur sicherstellen, dass ihre Produktinformationen korrekt sind und alle Vorgaben erfüllen. Sie müssen diese auch so aufbereiten, dass Kunden und die Technologien, die ihre Kaufentscheidungen beeinflussen, Produkte leichter finden, bewerten und voneinander unterscheiden können.

Das CONTENT Framework bietet Marken und Einzelhändlern eine gemeinsame Grundlage, um Lücken in ihren Produktinformationen zu erkennen und Verbesserungen gezielt zu priorisieren. Es basiert auf sieben Säulen:

Complete (Vollständigkeit)

Optimized (Optimierung)

Normalized (Vereinheitlichung)

Trusted (Vertrauenswürdigkeit)

Enriched (Anreicherung)

Nurtured (kontinuierliche Pflege)

Traceable (Nachvollziehbarkeit)

"Marken investieren viel Zeit und Mühe in hochwertige Produktinformationen. Entscheidend ist aber, dass diese Informationen den Verbrauchern auch helfen, Produkte zu finden und eine Kaufentscheidung zu treffen. Das gilt besonders jetzt, da sich immer mehr Menschen beim Einkaufen von KI beraten lassen", erklärt Marsha McGraw, Global Head, Partnerships and Verticals bei NIQ. "Unsere Kunden wollen wissen, wo Verbesserungsbedarf besteht und welche Maßnahmen am meisten bewirken. Wir helfen ihnen, Schwachstellen in ihren Produktinformationen zu erkennen und die wichtigsten Verbesserungen gezielt anzugehen. So können Verbraucher besser einschätzen, was ein Produkt bietet und ob es zu ihren Bedürfnissen passt."

Mit den neuen Funktionen der Shopper Experience Platform können Marken das CONTENT Framework für ihr gesamtes Produktportfolio nutzen. Die Plattform gleicht Produktinformationen und digitale Materialien wie Bilder mit den Anforderungen der Einzelhändler und den Erwartungen an die jeweilige Produktkategorie ab. Dabei erkennt sie fehlende, widersprüchliche oder unzureichende Angaben und zeigt auf, wo Verbesserungsbedarf besteht. So können Teams gezielt nachbessern, damit Kunden Produkte leichter finden und deren Eigenschaften besser verstehen. Zugleich erhöhen Marken damit die Erfolgschancen ihrer Produkte im digitalen Handel.

Sucht ein Kunde beispielsweise mithilfe eines KI-Assistenten nach einem proteinreichen, möglichst wenig verarbeiteten Snack, helfen klare und einheitliche Angaben zu Zutaten, Nährwerten und anderen wichtigen Produkteigenschaften dem Assistenten, passende Angebote zu finden. Die Shopper Experience Platform zeigt Marken, welche Angaben fehlen oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. So können die zuständigen Teams gezielt die Produktinformationen verbessern, auf die es bei der Suche ankommt.

Als Teil von The Full View verknüpft die Shopper Experience Platform die Erstellung, Optimierung und Verteilung von Produktinformationen mit der Erfolgsmessung. So können Kunden Informationslücken erkennen, Verbesserungen priorisieren und deren Wirkung messen. Sie sehen also nicht nur, ob ihre Produktinformationen vollständig sind, sondern auch, wie gut diese dazu beitragen, dass Produkte gefunden werden und Verbraucher sich mit ihnen beschäftigen.

Der Leitfaden zum CONTENT Framework ist online verfügbar: https://nielseniq.com/global/en/insights/education/2026/understanding-the-content-framework-a-guide-to-better-product-content/.

Die neuen Funktionen der Shopper Experience Platform stehen ab sofort in den USA, Großbritannien und Irland zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Was stellt NIQ vor?

NIQ erweitert seine Shopper Experience Platform um neue Optimierungsfunktionen auf Basis des CONTENT Frameworks mit seinen sieben Säulen. Damit können Marken und Einzelhändler ihre Produktinformationen bewerten, Schwachstellen erkennen und gezielt Verbesserungen vornehmen, damit ihre Produkte auf Einzelhandelsplattformen, in Suchmaschinen und auf KI-gestützten Shopping-Kanälen leichter gefunden werden.

Welches Problem wird damit für Kunden gelöst?

Selbst korrekte und vollständige Produktinformationen reichen oft nicht aus, damit Verbraucher ein Produkt finden, verstehen und auswählen können. Häufig fehlen aussagekräftige Bilder, wichtige Produktmerkmale oder zusätzliche Informationen.

Das CONTENT Framework definiert, worauf es bei wirksamen Produktinformationen ankommt. Mit den neuen Plattformfunktionen können Kunden gezielt Schwachstellen erkennen und Verbesserungen nach den Anforderungen der jeweiligen Produktkategorie und des Einzelhandels priorisieren.

Was ist das CONTENT Framework?

Das von NIQ entwickelte CONTENT Framework dient dazu, Produktinformationen danach zu bewerten, wie gut sie die Auffindbarkeit, den Vergleich und die Empfehlung von Produkten beim digitalen und KI-gestützten Einkauf unterstützen. Es umfasst sieben Säulen: Complete, Optimized, Normalized, Trusted, Enriched, Nurtured und Traceable.

Das Framework ist ein proprietärer Ansatz von NIQ keine unabhängige Zertifizierung oder offiziell anerkannter Branchenstandard.

Welche neuen Funktionen bietet die Shopper Experience Platform?

Die Erweiterung umfasst zwei neue Funktionen:

Content Health+ Retailer Specific Content prüft, ob Produktinformationen den Anforderungen der jeweiligen Einzelhändler und den Standards der Produktkategorie entsprechen.

Connect Max Asset Auto Analysis analysiert und bewertet digitale Produktmaterialien wie Bilder automatisch.

Gemeinsam helfen die beiden Funktionen Kunden, Schwachstellen in ihren Produktinformationen und -materialien zu erkennen, die sich auf die Auffindbarkeit und Performance ihrer Produkte auswirken können. Eine Platzierung in Suchergebnissen oder Empfehlungen durch KI können sie jedoch nicht garantieren. Darüber entscheiden weiterhin die jeweiligen Einzelhändler, Suchmaschinen und KI-Plattformen von Drittanbietern.

Wo und ab wann sind die Funktionen verfügbar?

Die neuen Funktionen der Shopper Experience Platform stehen seit dem 22. Oktober 2026 in den USA, Großbritannien und Irland zur Verfügung.

Der Leitfaden zum CONTENT Framework ist unter The CONTENT Framework: AI-Ready Product Content erhältlich.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Verbraucherausgaben in Höhe von mehr als 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von cloudbasierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen liefert NIQ "The Full View" und hilft Marken und Einzelhändlern dabei, zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte zu unternehmen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese betreffen unter anderem die erwarteten Vorteile, die Verfügbarkeit, die Funktionalität und die Wirkung der neuen Funktionen der Shopper Experience Platform und des CONTENT Framework von NIQ sowie Prognosen zum Verbraucherverhalten, zu Markttrends und zur Entwicklung der Branche. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Prognosen, denen verfügbare Daten, bisherige Entwicklungen und verschiedene Annahmen zugrunde liegen. Wörter wie "werden", "erwarten", "rechnen mit" und "prognostizieren" sowie ähnliche Formulierungen dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für künftige Ergebnisse dar und sind mit Unsicherheiten verbunden. Dazu gehört unter anderem, ob die beteiligten Parteien die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit tatsächlich realisieren können, wann und in welchem Umfang die Datenintegration erfolgt und wie sich Verbraucherpräferenzen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Technologien und das Wettbewerbsumfeld entwickeln. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich genannt oder angedeutet werden. Wir bemühen uns zwar, unsere Erkenntnisse auf verlässliche Daten und fundierte Methoden zu stützen, sind jedoch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund späterer Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Haftungsausschluss: Alle Produkt- und Unternehmensnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dieser Namen bedeutet weder, dass eine Verbindung zu den jeweiligen Unternehmen besteht, noch, dass diese eine Empfehlung aussprechen.

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