Der Sturm im Pharma-Sektor nimmt weiter Fahrt auf! Auslaufende Patente und laborierende Gesundheits-Systeme bringen alte Margen-Blockbuster ins Wanken, denn gesellschaftliche Veränderungen und die Sparzwänge der Regierungen rütteln am Grundgerüst kostspieliger Pharma-Entwicklungen. Laufen dann auch noch Patente aus, beginnt für viele Nachahmer ein Wettlauf mit der Zeit. Denn die Marktanteile sortieren sich neu und läuten eine neue Ära des Wachstums ein. Mitten in dieser dynamischen Rallye positionieren sich vier bekannte Branchenvertreter an unterschiedlichen Fronten, um von den Marktverschiebungen zu profitieren. Der Leverkusener Pharmariese Bayer kämpft sich nach schwierigen Jahren mit einer runderneuerten Pipeline zurück. Auf der Beschleunigungsspur findet man auch die deutsche Biosimilar-Hoffnung aus München, erste Produkte sind bereits auf dem Markt. Beim Hamburger Wirkstoffforscher Evotec wird immer noch restrukturiert, hier liegen die Trigger in der hochmodernen, KI-gestützten Multivalenz-Plattform. Der dänische Gigant Novo Nordisk reitet derweil unaufhaltsam weiter auf der weltweiten Adipositas- und Diabetes-Welle und treibt die nächste Generation seiner Megaseller voran. Analysten haben es nicht leicht, aber für Investoren bieten sich viele Chancen.

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