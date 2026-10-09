Strategisches Silber & Gold...: Skeena treibt Eskay Creek zur Produktion, Vizsla bereitet Panuco für den Bau or!

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Der Silbermarkt bleibt knapp: Skeena treibt den Bau von 'Eskay Creek' mit Produktionsziel 2027 voran. Vizsla verbindet bei 'Panuco' hohe Erzgehalte mit einer positiven Machbarkeitsstudie.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Resources Limited / Skeena Gold & Silver und Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Skeena Resources Limited/Skeena Gold & Silver und Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 09. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Silber zwischen Rekordhoch und Angebotslücke! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

neue Silberquellen rücken in den Fokus: Der World Silver Survey 2026 erwartet für dieses Jahr ein Marktdefizit von 46,3 Millionen Unzen, nach 40,3 Millionen Unzen im Jahr 2025. Damit würde die Nachfrage das Angebot zum sechsten Mal in Folge übersteigen.1 Einschließlich der Prognose für 2026 summieren sich die Defizite seit 2021 auf 762,1 Millionen Unzen, die durch den Rückgriff auf oberirdische Bestände gedeckt werden müssen.2

Silbermarkt in Kennzahlen. Eigene Darstellung | Daten: Silver Institute/Metals Focus. Quelle

Auch die Preisentwicklung zeigt, wie stark Silber in den Fokus gerückt ist: Am 29. Januar 2026 erreichte der Preis mit mehr als 121 US-Dollar je Unze ein Rekordhoch.1 Seitdem hat er sich deutlich ermäßigt. Anfang Oktober notierte Silber mit rund 61 US-Dollar dennoch gut ein Viertel über dem Vorjahresniveau.3

Warum mehr Silber nicht auf Knopfdruck kommt!

Gefragt ist Silber nicht nur als Anlagemetall. Als bester elektrischer Leiter unter den Metallen steckt es in Elektronik, Photovoltaik und Fahrzeugtechnik. Die industrielle Nachfrage sank 2025 zwar um 3% auf 657,4 Millionen Unzen, weil Solarhersteller den Silbereinsatz reduzierten. Das Marktdefizit blieb dennoch bestehen.1

Der Grund liegt auf der Angebotsseite: Nur rund 28% der weltweiten Minenproduktion stammen aus Primärsilberminen, der größere Teil fällt als Nebenprodukt beim Abbau von Blei, Zink, Kupfer und Gold an. Die Förderung aus Primärsilberminen dürfte 2026 nahezu stagnieren.4 Ein höherer Silberpreis löst deshalb nicht automatisch einen ebenso schnellen Produktionsanstieg aus. Das bedeutet nicht, dass der Preis nur eine Richtung kennt, es zeigt aber, wie wertvoll neue, planbare Silberquellen werden können.

Für Anleger zählt deshalb neben dem Silberpreis vor allem, welche Unternehmen neue Projekte tatsächlich in Produktion bringen können. Zwei unterschiedliche Entwicklungsstände zeigen Skeena Resources (WKN: A3CRER) und Vizsla Silver (WKN: A40EG3): Skeena errichtet in Kanada die Gold-Silber-Mine "Eskay Creek' mit geplantem Produktionsbeginn 2027. Vizslaentwickelt in Mexiko das hochgradige Silberprojekt "Panuco', für dessen Bau noch wesentliche Voraussetzungen zu erfüllen sind.5,6,7,8

Skeena Resources: "Eskay Creek' auf dem Weg zur Produktion!

Skeena (WKN: A3CRER), die unter dem Namen Skeena Gold & Silver auftritt, baut im "Golden Triangle' von British Columbia die Gold-Silber-Mine "Eskay Creek' als Tagebau auf. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie von 2023 sieht in den ersten fünf Produktionsjahren durchschnittlich 450.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr bei einem Gehalt von 5,5 g/t vor. Die laufenden Produktions- und Erhaltungskosten ("All-in-Sustaining'-Kosten, "AISC') über die Lebensdauer beziffert die Studie auf 687 US-Dollar je Unze Goldäquivalent, berechnet mit 1.800 US-Dollar je Unze Gold und 23 US-Dollar je Unze Silber.9 Die Investitionskosten hat Skeenainzwischen auf 659 Millionen US-Dollar angehoben; ein aktualisierter technischer Bericht ist angekündigt.10,11

Quelle: Skeena Gold & Silver

Die "nachgewiesenen' und "wahrscheinlichen' Mineralreserven umfassen 39,8 Millionen Tonnen mit 3,3 Millionen Unzen Gold und 88 Millionen Unzen Silber, zusammen 4,6 Millionen Unzen Goldäquivalent.9 Die "gemessene' und "angezeigte' Tagebauressource von 50,1 Millionen Tonnen mit 3,4 g/t Goldäquivalent schließt diese Reserven ein; sie entspricht rund 5,5 Millionen Unzen Goldäquivalent (Stichtag 31. Dezember 2023).12

Für die Silberstory ist "Eskay Creek' ebenfalls relevant: Nach Unternehmensangaben zählen die Silberreserven zum obersten Zehntel der weltweiten Silberprojekte, und in den ersten fünf Jahren sollen durchschnittlich 9,5 Millionen Unzen Silber pro Jahr anfallen. Skeena sieht "Eskay Creek' damit als künftig größte Silbermine Kanadas.13

Quelle: Skeena Gold & Silver

Wichtigster Werttreiber bleibt allerdings das Gold.

"Eskay Creek' nimmt Kurs auf die Produktion 2027!

Anfang Oktober 2026 bezifferte das Management den Baufortschritt auf 70 bis 75%.Engineering und Beschaffung sind laut Halbjahresbericht im Wesentlichen abgeschlossen; Abbau und Zwischenlagerung von Erz sollen noch 2026 beginnen.5,11 Erste Produktion und erste Cashflows plant Skeena für das zweite Quartal 2027, die kommerzielle Produktion im Laufe des Jahres 2027. Umweltgenehmigung und Genehmigung nach dem Mines Act liegen seit Februar 2026 vor.5,10

Rückenwind liefert die Infrastruktur der Region: Kanada und British Columbia kündigten am 15. Juli 2024 gemeinsam 195 Millionen kanadische Dollar für den Ausbau der Highways 37, 37A und 51 an, um die Entwicklung kritischer Rohstoffe im Nordwesten der Provinz zu unterstützen.14

Quelle: Skeena Gold & Silver

"Eskay Creek' ist laut Skeena (WKN: A3CRER) über den Highway 37 ganzjährig erreichbar und liegt nur 17 Kilometer von günstiger Wasserkraft entfernt.13

Skeena ordnete die Finanzierung neu!

Im April 2026 platzierte das Unternehmen besicherte Anleihen über 750 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 8,5% und Fälligkeit 2031. Damit löste die Firma die frühere Projektfinanzierung ab und kaufte zwei Drittel des bestehenden Gold-Streams für 184 Millionen US-Dollar zurück. Nach Unternehmensangaben sinken dadurch die Kapitalkosten, und die finanzielle Flexibilität steigt.15

Ein Gold-Stream verpflichtet den Minenbetreiber, vereinbarte Mengen seiner künftigen Goldproduktion zu festgelegten Konditionen an einen Finanzierungspartner zu liefern. Der teilweise Rückkauf reduziert diese Lieferverpflichtungen.15 Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über 134,8 Millionen kanadische Dollar an Barmitteln sowie 500,9 Millionen kanadische Dollar an zweckgebundenen Mitteln für Bau und Zinsreserven.5

Vizsla Silver: Hochgradiges Silber aus "Panuco'!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) entwickelt im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa das Silber-Gold-Projekt "Panuco'. Die im November 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie sieht über eine Minenlaufzeit von 9,4 Jahren eine durchschnittliche Jahresproduktion von 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent vor, in den ersten fünf Jahren sogar 20,1 Millionen Unzen. Silberäquivalent fasst Silber und das miterzeugte Gold zu einer Kennzahl zusammen, auf Silber allein entfallen über die Laufzeit durchschnittlich rund 10,1 Millionen Unzen pro Jahr.6

Ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit ist der hohe Gehalt im Erz: Laut Unternehmen soll das verarbeitete Erz durchschnittlich 425 g/t Silberäquivalent enthalten. Die Studie veranschlagt "All-in-Sustaining-Kosten' ("AISC') von 10,61 US-Dollar je Unze Silberäquivalent. Diese Kennzahl umfasst laufende Produktionskosten und Aufwendungen zur Erhaltung des Betriebs, nicht aber die anfänglichen Bauinvestitionen.6,16

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Nach Steuern errechnet die Studie einen Kapitalwert von 1,802 Milliarden US-Dollar und einen internen Zinsfuß von 111%. Der Kapitalwert (NPV) bewertet die modellierten künftigen Nettozahlungsströme zum Studienzeitpunkt, hier mit einem Abzinsungssatz von 5%; der interne Zinsfuß (IRR) beschreibt die rechnerische Projektrendite. Grundlage sind Metallpreise von 35,50 US-Dollar je Unze Silber und 3.100 US-Dollar je Unze Gold, Anfangsinvestitionen von 238,7 Millionen US-Dollar sowie "nachgewiesene' und "wahrscheinliche' Mineralreserven von 12,81 Millionen Tonnen mit 249 g/t Silber und 2,01 g/t Gold. Die Studienwerte beschreiben die Projektwirtschaftlichkeit unter diesen Annahmen und sind keine Renditeprognose für die Aktie.6

"Panuco' bietet Raum für weitere Entdeckungen!

Nach Unternehmensangaben wurden bislang weniger als 28% der bekannten Gangziele auf "Panuco' erbohrt.16 Wie viel Potenzial darin stecken kann, zeigte am 31. März 2025 die Entdeckung im Bereich "Animas' mit 653 g/t Silber und 4,26 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 5,8 Meter.16,17

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Ob weitere Treffer die Lebensdauer verlängern oder die Produktion erhöhen, müssen künftige Ressourcenschätzungen zeigen.

Baufinanzierung steht laut Unternehmen!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) bezeichnet den Bau von "Panuco' als voll finanziert. Zum 30. April 2026 verfügte das Unternehmen über Barmittel von 427,3 Millionen US-Dollar; die Machbarkeitsstudie beziffert die Anfangsinvestitionen auf 238,7 Millionen US-Dollar. Zum Kassenbestand trug eine im November 2025 begebene Wandelanleihe über 300 Millionen US-Dollar bei.6,16,17 Einen konkreten Vorbereitungsschritt vollzog Vizsla im Juni 2026: Das Unternehmen vergab den Liefervertrag für die wesentlichen Komponenten der Aufbereitungsanlage an FLSmidth. Die Anlage ist zunächst auf 3.300 Tonnen pro Tag ausgelegt und soll im vierten Produktionsjahr auf 4.000 Tonnen pro Tag erweitert werden.6,17 Für die Bauentscheidung stehen zudem die Umweltgenehmigung (MIA) und weitere Genehmigungen aus, die das Management bis Anfang 2027 erwartet.

Quelle: Vizsla Silver Corp.

Die aktuelle Unternehmenspräsentation nennt das zweite Halbjahr 2028 als Ziel für das erste Silber.8,16

Fazit:

Skeena Resources (WKN: A3CRER) verbindet bei "Eskay Creek' eine bedeutende Gold-Silber-Basis mit einem weit fortgeschrittenen Bau. Mit einem gemeldeten Baufortschritt von 70 bis 75% rückt die operative Umsetzung in den Mittelpunkt. Gelingt es, die Mine im geplanten Zeit- und Kostenrahmen in Betrieb zu nehmen, wird aus dem Entwicklungsprojekt ein neuer, nicht unbedeutender Gold- und Silberproduzent.5,11,13

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) bietet mit "Panuco' ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, dessen Machbarkeitsstudie unter den angesetzten Annahmen eine attraktive Wirtschaftlichkeit zeigt. Die nach Unternehmensangaben gesicherte Baufinanzierung schafft dafür eine wichtige Grundlage. Zunächst müssen jedoch die sichere Rückkehr auf das Gelände, die ausstehenden Genehmigungen und die Bauentscheidung den Weg zur Umsetzung öffnen.6,7,8,16,17

Als nächste Meilensteine stehen bei Skeena der geplante Beginn des Erzabbaus noch 2026 und die angestrebte Erstproduktion im zweiten Quartal 2027 an. Bei Vizsla rücken die vom Management bis Anfang 2027 erwarteten Genehmigungen in den Vordergrund.5,7,8

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Silver Institute: Elevated Lease Rates, Regional Liquidity Tightness, and Robust Investor Interest Resulted in Record Silver Prices in 2025, 15. April 2026. Pressemitteilung zum World Silver Survey 2026 (Silver Institute/Metals Focus).

2. FXStreet: Six years, 762 million ounces: The deficit is now official, 30. April 2026. Ergänzende Sekundärquelle; zitiert den kumulierten Wert für 2021 bis 2026e aus dem World Silver Survey 2026.

3. Fortune: Current price of silver as of Tuesday, October 6, 2026, 6. Oktober 2026. Ergänzende Sekundärquelle für den aktuellen Preis und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

4. Silver Institute: Global Silver Investment to Remain Strong in 2026 Against the Backdrop of a Sixth Consecutive Annual Market Deficit, 10. Februar 2026.

5. Skeena Resources Limited/SEC: Management's Discussion and Analysis for the three and six months ended June 30, 2026, 13. August 2026.

6. Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver Delivers Positive Feasibility Study for the Panuco Project, 12. November 2025. Stichtag der Studie 4. November 2025.

7. Vizsla Silver Corp./SEC: Form 6-K (Report of Foreign Private Issuer), 8. September 2026. Abruf der SEC-Einreichung über Stock Titan.

8. Investing.com: Vizsla Silver at Mining Forum Americas 2026: permits and upside, 29. September 2026. Ergänzende Sekundärquelle (Transkript der Präsentation von CEO Michael Konnert).

9. Skeena Resources Limited: Skeena Files Updated Feasibility Study Technical Report for Eskay Creek, 22. Dezember 2023.

10. Skeena Resources Limited: Skeena Gold & Silver Confirms Eskay Creek Reaches 49% Completion & Provides Project Update; Initial Production Remains on Schedule for Q2 2027, 31. März 2026.

11. Investing.com: Skeena Resources at Mining Forum Americas 2026: buildout nears finish, Oktober 2026. Ergänzende Sekundärquelle (Transkript der Unternehmenspräsentation); abgerufen am 7. Oktober 2026.

12. Skeena Resources Limited: Eskay Creek - Technical Details, 2026. Ressourcen und Reserven mit Stichtag 31. Dezember 2023; abgerufen am 7. Oktober 2026.

13. Skeena Resources Limited: Unternehmenspräsentation (Folien "Eskay Creek will be Canada's Largest Silver Mine" und "Existing Infrastructure Provides Substantial Cost Savings"), 2026. Im Basisartikel verwendete Präsentationsfolien; abgerufen am 7. Oktober 2026.

14. Natural Resources Canada: Canada and B.C. Invest in Infrastructure Upgrades to Support Critical Minerals Development in Northwest B.C. and Create Jobs Across the Province, 15. Juli 2024.

15. Skeena Resources Limited/SEC: Skeena Gold & Silver Completes US$750 Million Senior Secured Notes Offering & Optimizes Capital Structure (Exhibit 99.1 zum Form 6-K), 10. April 2026.

16. Vizsla Silver Corp.: Investors - Corporate Presentation, 2026. Im Basisartikel verwendete Präsentationsfolien; abgerufen am 7. Oktober 2026.

17. Vizsla Silver Corp./SEC: Management's Discussion and Analysis for the year ended April 30, 2026 (Exhibit 99.2), 17. Juli 2026.

Introbild: Skeena Resources/Skeena Gold & Silver

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 7. Oktober 2026. Geprüft wurden sämtliche Zahlen, Daten und Tatsachenangaben zum Silbermarkt, zur Machbarkeitsstudie, Finanzierung, Genehmigungs- und Sicherheitslage von Panuco sowie zu Studie, Reserven, Ressourcen, Baufortschritt, Zeitplan und Finanzierung von Eskay Creek. Grundlage waren Veröffentlichungen des Silver Institute, Unternehmensmeldungen, technische Angaben der Unternehmen, Finanzberichte und SEC-Unterlagen sowie eine Mitteilung von Natural Resources Canada; Sekundärquellen wurden für den aktuellen Silberpreis, den kumulierten Defizitwert und Aussagen aus Unternehmenspräsentationen herangezogen und sind im Quellenblock gekennzeichnet. Die Ressourcen- und Reservenangaben folgen den jeweiligen Schätzungen nach NI 43-101 mit den genannten Stichtagen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Der Beitrag wurde dem Management der behandelten Unternehmen nicht zur Prüfung vorgelegt. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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