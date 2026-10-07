Chance?: Silber unter Druck

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Silber hat im September rund 8,4% verloren und notiert bei gut 60 US-Dollar je Unze. Das erwartete sechste Defizitjahr in Folge hält den mittelfristigen Ausblick für Produzenten dennoch im Fokus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Vizsla Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.10.2026, 15:35 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Silberpreis steckt in einer Korrektur. Zum Handelsschluss am 2. Oktober kostete die Feinunze gut 60 US-Dollar, im September gab der Preis rund 8,4% nach. Im Januar 2026 hatte Silber ein Rekordhoch von über 120 US-Dollar markiert, auf Zwölfmonatssicht liegt es dennoch knapp 30% im Plus.

Korrektur zwischen Zinsen und Geopolitik

Nach Angaben von FXLeaders fiel Silber vom Zwischenhoch bei rund 71,21 US-Dollar am 28. August auf ein Mehrwochentief um 60 US-Dollar. Ein nachhaltiger Anstieg über den Widerstand von 61,80 bis 62,45 US-Dollar würde die kurzfristige Korrektur cahrttechnisch aufheben. Als sicherer Hafen gestützt wird das Metall dagegen durch den ungelösten Konflikt zwischen den USA und Iran und die Lage in der Straße von Hormus.

Sechstes Defizitjahr in Folge

Laut World Silver Survey 2026 des Silver Institute steuert der Markt auf das sechste Defizitjahr in Folge mit einem Fehlbetrag von rund 46,3 Mio. Unzen zu, obwohl die industrielle Verarbeitung wegen der Photovoltaik leicht sinken dürfte. Das Angebot bleibt knapp: Peru kämpft mit einer Energiekrise, und da der Großteil des Silbers als Nebenprodukt vor allem von Kupferminen anfällt, kann es nur begrenzt auf höhere Preise reagieren.

Endeavour Silver: drei produzierende Minen

Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ - betreibt mit Guanaceví und Terronera in Mexiko sowie Kolpa in Peru drei produzierende Minen. Im zweiten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen nach eigenen Angaben 1.943.955 Unzen Silber und 10.474 Unzen Gold, insgesamt rund 3,4 Mio. Unzen Silberäquivalent und damit 31% mehr Silber als im Vorjahresquartal. Im ersten Halbjahr waren es 6,8 Mio. Unzen Silberäquivalent. Als nächste Schritte gelten die Optimierung von Terronera und die Machbarkeitsstudie für Pitarrilla.

Vizsla Silver: Panuco auf dem Weg zur Mine

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ - besitzt 100% am Silber-Gold-Projekt Panuco in Sinaloa, Mexiko. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent pro Jahr über 9,4 Jahre und einen Kapitalwert nach Steuern von 1,8 Mrd. US-Dollar vor, berechnet mit 35,50 US-Dollar je Unze Silber. Ein Ausrüstungsliefervertrag ist abgeschlossen, nach eigenen Angaben stehen rund 411 Mio. US-Dollar zur Verfügung. Der Produktionsbeginn ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant. Genehmigungen, Wiederaufnahme der Arbeiten und Baubeginn sind hier die entscheidenden nächsten Schritte.

Fazit: Endeavour Silver und Vizsla Silver vor Meilensteinen

Kurzfristig dominieren Zinsen, Dollar und Geopolitik, mittelfristig spricht das sechste Defizitjahr in Folge für einen angespannten Markt. Endeavour hat seine Produktion zuletzt deutlich gesteigert, Vizsla will ab dem zweiten Halbjahr 2027 produzieren. Risiken bleiben Metallpreisschwankungen, Genehmigungen und die Sicherheitslage in Mexiko; Studienwerte und Produktionsziele sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Quellen und redaktionelle Grundlage

Unternehmensquellen sind nicht unabhängig. Preisangaben: Stand Handelsschluss 02.10.2026.

Endeavour Silver, Produktionsmeldung Q2 2026 (08.07.2026): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001277866/000117184326004526/exh_991.htm

Endeavour Silver, Finanzergebnisse Q2 2026 (29.07.2026): https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/29/3335657/0/en/endeavour-silver-announces-q2-2026-financial-results.html

Vizsla Silver, Machbarkeitsstudie Panuco (November 2025): https://vizslasilvercorp.com/vizsla-silver-delivers-positive-feasibility-study-for-the-panuco-project/

Vizsla Silver, Jahresrückblick 2025 und Ausblick 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796073/000127956926000048/ex991.htm

Vizsla Silver, Lagebericht (MD&A) vom 04.09.2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796073/000106299326004830/exhibit99-2.htm

Vizsla Silver, Präsentation Mining Forum Americas (29.09.2026): https://www.investing.com/news/transcripts/vizsla-silver-at-mining-forum-americas-2026-permits-and-upside-93CH-4923762

Silver Institute, Marktausblick 2026: https://silverinstitute.org/global-silver-investment-to-remain-strong-in-2026-against-the-backdrop-of-a-sixth-consecutive-annual-market-deficit/

FXLeaders, Silbermarkt (01.10.2026): https://www.fxleaders.com/news/2026/10/01/xag-usd-silvers-break-above-62-5-needed-to-reverse-bearish-run/

Silberpreis-Historie: https://www.goldpreis.de/silberpreis/

Quelle Intro-Bild: https://edrsilver.com/portfolio/overview/

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Quellen, Redaktionsstand und Umfang der Prüfung

Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen und Finanzberichten der Emittenten, Veröffentlichungen des Silver Institute, öffentlich zugänglichen Marktdaten und Marktkommentaren sowie dem Edelmetallreport der SRC. Redaktionsstand: 04.10.2026; Preisangaben: Stand Handelsschluss 02.10.2026. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Technische Angaben der Unternehmen können von einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft worden sein, wurden von der SRC jedoch nicht unabhängig verifiziert. Die Angaben zu Panuco stammen aus einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) und sind keine Produktionsergebnisse; die Angaben zu Endeavour Silver betreffen berichtete Produktionszahlen. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

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