Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Künstliche Intelligenz, eine neue Generation von Kernreaktoren und der Umbau unserer Energieversorgung gehören zu den größten Investitionsthemen der kommenden Jahrzehnte. Milliarden fließen in Rechenzentren und neue Kraftwerke, während gleichzeitig die Hinterlassenschaften der alten Energiewelt beseitigt werden müssen. Denn eine saubere Zukunft entsteht nicht allein durch neue Technologien. Auch verwaiste Öl- und Gasbohrungen, Methanemissionen und belastete Flächen gehören zur Rechnung. An diesen Schnittstellen entstehen neue Märkte und Unternehmen, die Lösungen für die Infrastruktur von morgen liefern.
Enthaltene Werte: US05605H1005,CA98926D1069,US88080T1043Den vollständigen Artikel lesen ...
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