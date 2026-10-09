Die Evotec-Aktie bleibt im freien Fall. Seit dem Rekordhoch hat der Biotech-Titel mehr als -90% seines Wertes verloren und testet nun eine historische Unterstützungszone. Bullische Divergenzen bei RSI und MACD wecken zwar erste Hoffnungen auf eine Gegenbewegung. Das übergeordnete Elliott-Wellen-Szenario warnt jedoch davor, den endgültigen Tiefpunkt bereits auszurufen. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Der Kurs der Evotec-Aktie befindet sich seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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