Mexiko-Stadt/Vevey - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will seine Investitionen in Mexiko laut Angaben der dortigen Regierung auf zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln. Die Investitionen sollen während der sechsjährigen Amtszeit der derzeitigen Regierung erfolgen, wie die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum nach einem Treffen mit Nestlé-Chef Philipp Navratil am Freitag auf der Plattform X mitteilte. Ursprünglich hatte Nestlé Anfang 2025 Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab