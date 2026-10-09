Neue Umsatzangaben von OpenAI setzen KI-Aktien unter Druck. Der ChatGPT-Entwickler wächst weiterhin kräftig. Warum dennoch 50 statt 68 Milliarden US-Dollar im Raum stehen. OpenAI hat seinen Investoren für Ende September einen annualisierten Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar mitgeteilt. CNBC hat diese Angabe bestätigt. Ende des vergangenen Monats war noch von 68 Milliarden US-Dollar die Rede gewesen. Die Kennzahl rechnet das aktuelle Umsatztempo auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de