Nach dem Kursrutsch vom Donnerstag stabilisiert sich Nvidia im deutschen Handel. OpenAI hat Investoren eine niedrigere Umsatzkennziffer genannt als erwartet - nun sollen neue Wachstumsziele bis Jahresende beruhigen. Offen bleibt, ob die Erholung an der Wall Street Bestand hat.50 statt 70 Milliarden Dollar: Diese Zahl schickte KI-Aktien weltweit auf Talfahrt. Nvidia verlor am Donnerstag im US-Handel rund 3 Prozent, nachdem bekannt geworden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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