Elon Musk macht Ernst: Mit einem milliardenschweren Frequenzdeal könnte SpaceX den US-Mobilfunkmarkt aufmischen. Die Deutsche Telekom-Aktie gerät am Freitag massiv unter Druck und verliert zeitweise mehr als -8%. Doch während Anleger die Risiken neu bewerten, rückt eine andere Frage in den Vordergrund: Eröffnet der Kurssturz langfristig orientierten Investoren gerade eine erstklassige Einstiegschance? SpaceX-Schock erschüttert den Telekom-Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de