Zwei Gremien beraten zeitgleich über den möglichen Chemie-Deal: das Kuratorium der RAG-Stiftung und offenbar auch der BASF-Aufsichtsrat. Die Aktie des Essener Spezialchemiekonzerns markiert den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Bis zum kolportierten Angebotspreis von 22,15 Euro fehlen nur noch wenige Prozent - Experten trauen dem Bieter sogar noch mehr zu.Für Evonik könnte dieser Freitag zur Weichenstellung werden. Das Kuratorium der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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